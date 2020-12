Il 66° Reggimento Aeromobile si addestra alle “Urban ops” con la 173rd Airborne Brigade

Nelle giornate dal 14 al 18 dicembre, il personale del 66° reggimento aeromobile “Trieste”, in approntamento per le missioni all’estero, ha svolto una serie di attività addestrative nelle Caserme “Ederle” e “Del Din” di Vicenza, sedi della 173rdAirborne Brigade dell’Esercito americano.

L’unità aeromobile, affiancata da istruttori statunitensi, si è addestrata utilizzando strutture e simulatori messi a disposizione dalla unità statunitense, nel pieno del rispetto delle misure volte a prevenire il contagio da COVID-19.

Il focus delle attività è stato l’addestramento alle “Urban Operations” (U.O.) e il perfezionamento al tiro anche in condizioni di stress fisico e mentale, fondamentale per elevare la preparazione di un soldato.



L’attività addestrativa si è svolta in un’apposita struttura denominata “shooting house” e ha visto l’utilizzo del sistema di simulazione “Simunition”, in dotazione all’Esercito Italiano, che permette di addestrare il personale all’utilizzo del fuoco in maniera proporzionale, mirata e selettiva.

Il sistema “Simunition”, oltre alle protezioni per il personale, comprende il kit di conversione dell’arma e il munizionamento non letale FX, che viene utilizzato per elevare il grado di realismo in totale sicurezza. La Forza Armata, ormai da diversi anni, promuove e incentiva l’utilizzo di sistemi di simulazione per la formazione e il mantenimento delle capacità operative.

Contestualmente all’addestramento alle U.O., l’unità aeromobile ha potuto svolgere esercizi di perfezionamento del tiro con i sistemi di simulazione Squad Advanced Marksmanship Trainer (S.A.M.T.) e Gunfighter Gym.



L’attività addestrativa ha consentito ai comandanti di minore unità di affinare le capacità di comando e controllo in vari scenari operativi e ai fanti aeromobili, di perfezionare la propria preparazione e le proprie competenze grazie all’uso di moderni sistemi ed equipaggiamenti che consentono, in piena sicurezza, l’esecuzione di attività tattiche tese ad incrementare le capacità di impiego delle truppe aeromobili in Patria e all’estero.

Fonte: Esercito Italiano