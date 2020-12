Le Filippine rivalutano l’acquisto di 16 elicotteri Mil Mi-171

Le Filippine sono prossime a una decisione definitiva sull’opportunità di acquistare 16 elicotteri Mil Mi-171 dalla Russia al fine di soddisfare un requisito di vecchia data dell’Aeronautica Filippina per l’acquisizione di nuovi elicotteri di categoria medio-pesante. Arsenio Andolong, capo degli affari pubblici presso il Dipartimento della difesa nazionale (DND) delle Filippine, ha dichiarato lo scorso mese a Jane’s che il potenziale contratto per i Mi-171 è valutato circa 12,8 miliardi di pesos (265 milioni di dollari).

Andolong ha affermato che, contrariamente a quanto riportato dai media, la Difesa filippina non ha ancora formalmente approvato l’acquisto degli elicotteri russi ma tuttavia ha indicato che molto presto potrebbe essere presa una decisione finale. Se il contratto dovesse andare in porto rappresenterà il primo acquisto da parte delle Filippine di un’importante piattaforma militare russa.

Secondo il Jane’s – e come avevamo d’altronde anticipato tempo fa – le consultazioni ancora in corso a Manila si concentrano sulle potenziali sanzioni statunitensi in caso di acquisto di hardware militare russo, ovvero il cosiddetto CAATSA o Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act.

Tuttavia, afferma ancora il Jane’s, se l’affare dei Mi-171 andrà in porto si prevede di utilizzare i finanziamenti provenienti dal bilancio di Stato e del denaro stanziato nell’ambito del programma Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program (RAFPMP), che nel 2021 riceverà 33 miliardi di pesos filippini (PHP).

Anche il Dipartimento del Bilancio e della Gestione del Governo di Manila ha recentemente confermato di aver approvato e rilasciato un finanziamento di 1,92 miliardi di PHP per sostenere l’acquisizione del Mi-171 attraverso un “Ordine di assegnazione speciale” (SARO).

Foto Russian Helicopters