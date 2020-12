L’intesa militare franco-greca si estende al Sahel

Si consolidano le relazioni militari tra Francia e Grecia già caratterizzate da ampi contratti di forniture militari francesi alle forze elleniche e dal supporto politico e militare offerto da Parigi nell’ambito della crisi che oppone Atene ad Ankara nel Mediterraneo Orientale.

Dopo il trattato stipulato con gli USA (Mutual Defense Coopration Act) nel 2019 Atene ha ricambiato la disponibilità francese a sfidare le pretese egemoniche di Recep Tayyp Erdogan offrendo un contributo alla Task Force Takuba di forze speciali costituita nel luglio scorso un Mali dal comando dell’Operazione Barkhane.

La Task Force, già impiegata nelle operazioni contro i jihadisti, conta sul contributo di militari estoni e verrà presto rinforzata da unità di forze speciali ceche e svedesi mentre dalla primavera 2021 dovrebbero aggiungersi circa 200 militari italiani con un gruppo di 8 elicotteri tra A-129D Mangusta e NH-90.

Anche la Grecia sembra disponibile a inviare una componente di forze speciali ad affiancare i francesi nel Sahel. Già nel giugno scorso il ministro degli esteri greco, Nikos Dendias, aveva indicato che Atene era pronta a svolgere un ruolo più attivo in Africa Occidentale, evocando una possibile partecipazione al raggruppamento Takuba.

Secondo il sito specializzato francese Zone Militaire, che cita la rivista di difesa greca Doureios, Atene si prepara a inviare una piccola unità delle sue forze speciali in Mali all’interno della Task Force Takuba. Appena ufficializzato l’accordo, due ufficiali greci saranno inviati in Mali per un sopraluogo.

L’unità militare greca, composta a quanto sembra da elementi della Prima Brigata paracadutisti provenienti dal reparto di forze per operazioni speciali “Eidiko Tmima Alexiptotiston” [ETA], dovrebbe inizialmente svolgere compiti di difesa delle installazioni della task force (force protection).

Si tratterebbe del primo “impegno” bellico greco in Africa, dove Atene ha schierato finora solo un paio di militari all’interno della missione europea di addestramento dell’Esercito del Mali, EUTM Mali.