Aerei da trasporto tattico Airbus C295 per l’Aeronautica Indiana

L’India firmerà quest’anno un contratto da 2,5 miliardi di dollari per la fornitura di 56 aerei da trasporto medio all’Aeronautica per sostituire la sua flotta di vecchi Avro-748, hanno detto martedì funzionari che hanno familiarità con lo sviluppo.

Lo ha rivelato l’Hindustan Times citando fonti ben infirmate: Airbus Defence and Space e Tata Advanced Systems Limited (TASL) svilupperanno congiuntamente il programma per la produzione di 56 velivoli C-295.

Secondo il contratto, Airbus fornirà i primi 16 aeromobili mentre i restanti 40 saranno assemblati in India da TASL, hanno detto i funzionari interpellati dal giornale di Nuova Delhi.

Oltre a sostituire i vecchi Avro-748 entrati in servizio all’inizio degli anni ’60, il C295 affiancherà i 104 Antonov An-32 in servizio nei compiti di trasporto tattico e che potrebbero in futuro venire sostituiti da altri C2o95 prodotti in India.

I primi 16 aerei saranno forniti in due anni e le consegne dei 40 assemblati localmente saranno ripartite su ulteriori otto anni.