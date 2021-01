Elettronica vara un nuovo modello organizzativo

Elettronica ha reso noto oggi il varo di un nuovo assetto organizzativo. Il board aziendale, guidato dal Presidente e CEO Enzo Benigni e dal Vice Presidente Roberto Turco, ha conferito l’incarico di CEO a Domitilla Benigni (nella foto sotto) che contestualmente manterrà il suo ruolo di COO.

L’ing. Enzo Benigni, mantenendo ruoli e deleghe attuali, sarà affiancato da Domitilla Benigni (insieme nella foto d’apertura) su specifiche deleghe per assicurare un maggior focus sulle scelte strategiche di lungo termine, sull’innovazione, la sostenibilità e redditività dell’azienda.

Nell’ottica della intensificazione delle interlocuzioni di vertice verso le istituzionali italiane ed internazionali è istituita inoltre la funzione di Govermental & Institutional Relation affidata a Lorenzo Benigni in qualità di Senior Vice President Govermental & Institutional Relation.

La gestione operativa sarà consolidata e rafforzata con la costituzione di tre nuove unità operative a diretto riposto del CEO e del COO:

La Funzione di Engineering & Operations che presiederà al coordinamento e all’integrazione di tutte le aree operative aziendali è affidata a Simone Astiaso .

. La Funzione Strategy, Innovation & Trasformation avrà l’obiettivo di costruire la sostenibilità societaria strategica e di prodotto di medio-lungo periodo è affidata a Gianni Maratta .

. “Future business: Tempest, EFA, EVO and Public Financing” che coordinerà le azioni funzionali al conseguimento degli obiettivi sui principali programmi consortili e sui Fondi italiani ed Internazionali. La responsabilità di questa funzione è affidata ad Alberto De Arcangelis.

Viene inoltre istituita la Funzione Planning and Risk Management attribuita ad Ermanno Petricca in qualità di Chief Risk Officer che presiederà al processo di risk management e al regime di Digital Proposal Configurator.

Nella nuova configurazione sono confermate le altre funzioni:

Amministration & Control che rimane affidata a Amaury Choppin

Global Sales and Business Development, che rimane sotto la guida di Paolo Izzo

Legal, Corporate Affairs and Security, che rimane affidata a Lavinio Perotti

Operational Execellence and Process Improvement che rimane affidata a Maria Giovanna Addario Chieco

People, Organization and Communication che viene affidata a Massimo De Bari .

. Programs, la cui guida viene affidata a Luciano Notarantonio

Nelle parole del Presidente e CEO Enzo Benigni (nella foto a sinistra) gli obiettivi di questa riorganizzazione “Nel corso della sua lunga storia, e in particolare in occasione della recente pandemia, la nostra azienda è stata capace di esprimere resilienza rispetto alle sfide del mondo che cambiava e alle nuove richieste di mercato, grazie alla lungimiranza con cui ha anticipato i cambiamenti e con cui ha saputo ripensare sé stessa.

L’ultimo decennio è stato caratterizzato dalla trasformazione di Elettronica da fornitore di prodotti a fornitori di sistemi integrati e capabilities. Ma la velocità e la complessità del mercato, nonché le trasformazioni tecnologiche, hanno reso necessaria una revisione del modello organizzativo che, pur mantenendo fermi i valori fondanti tradizionali basati sull’eccellenza tecnologica e la centralità del capitale umano, possa meglio sostenere il raggiungimento di nuovi e più sfidanti obiettivi.

Il nuovo modello sarà orientato all’efficienza operativa, alla sostenibilità di medio-lungo periodo, all’innovazione e digitalizzazione, allo sviluppo verso nuove aree di mercato e al consolidamento nell’ambito dei programmi europei della Difesa”.

Elettronica, all’avanguardia nel settore Electronic Warfare da 70 anni, fornisce alle forze armate e ai governi di 30 Paesi oltre 3000 sistemi ad alta tecnologia.

I sistemi di Elettronica sono progettati per una varietà di missioni operative chiave, dalla sorveglianza strategica, all’autoprotezione, al Sigint, alla difesa elettronica e al supporto operativo per applicazioni aeree, navali e terrestri. La compagnia vanta un solido record di collaborazioni nazionali ed internazionali di successo su tutte le principali piattaforme militari moderne come il fighter Tornado, il caccia Eurofighter Typhoon, l’elicottero NFH-90, la piattaforma PPA italiana, le navi italiana e francese Horizon e FREMM, e una vasta gamma di progetti in diversi paesi in tutto il mondo.

La società è parte del Gruppo Elettronica di cui fanno parte anche CY4GATE, specializzata in Cyber EW, Cybersecurity e Intelligence, e Elettronica Gmbh, controllata tedesca specializzata nella progettazione di sistemi di Homeland Security.