La Slovenia acquista il designatore laser portatile Leonardo Type 163

Leonardo ha firmato un contratto per la fornitura al Ministero della Difesa della Slovenia del designatore laser di obiettivi (Laser Target Designator – LTD) Type 163.

Il contratto fa della Slovenia la 23ª nazione a ordinare il Type 23 LTD, di cui ne sono state vendute oltre 700 unità. Il successo globale del prodotto rinforza la leadership di Leonardo nel settore dei laser ad alta energia, che vede il sito dell’azienda di Edimburgo soddisfare circa il 70% della domanda mondiale per applicazioni aeree e circa il 60% del mercato totale, incluse le applicazioni terrestri.

Scegliendo il Type 163 LTD, la Slovenia si unisce alla “Five Eyes intelligence alliance” – composta da UK, USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda – e ai Paesi membri della NATO che operano il sistema, tra cui Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Finlandia, Olanda, Lettonia, Lituania e Estonia.

Il Type 163 LTD rappresenta il prodotto laser ad alta energia più compatto di Leonardo per le Forze Terrestri. Il sistema è stato sviluppato in risposta alle necessità del mercato per un designatore laser leggero e compatto destinato ai Joint Terminal Attack Controllers (JTACs), che, pur altamente portatile, non sacrifica la potenza e la precisione su cui questi soldati fanno affidamento per richiedere un supporto aereo ravvicinato tempestivo ed efficace.

Lo sviluppo del Type 163 LTD è basato sull’esperienza di Leonardo nel fornire designatori laser ad alta energia per aerei come l’F-35 e l’elicottero Apache, per i quali spazio, peso e potenza rappresentano fattori fondamentali. Il risultato è un prodotto con capacità di designazione-laser e telemetria senza eguali sul mercato in un pacchetto di soli 2,3 kg, testato sul campo in Medio Oriente.

Il sistema garantisce accensione immediata e funzionalità laser continua, grazie ad un laser ad alta energia con una divergenza a fascio stretto. Il business di Leonardo nel settore comprende la fornitura di laser per il cacciabombardiere F-35, l’elicottero da combattimento Apache e per i targeting pod, inclusi gli Sniper di Lockheed Martin.

Attualmente l’azienda sta sviluppando capacità laser avanzate per il programma britannico da combattimento aereo di nuova generazione Tempest ed è parte del consorzio UK Dragonfire che sta sviluppando un sistema d’arma laser ad energia diretta unitamente al Defence Science and Technology Laboratory (DSTL).

(Fonte: comunicato Leonardo)