Londra dà il via alla produzione del missile MBDA SPEAR3

MBDA ha ricevuto dal Ministero della Difesa britannico un contratto del valore di 550 milioni di sterline per la produzione del sistema missilistico Selective Precision Effects At Range capability 3 (SPEAR3).

Lo SPEAR, piccolo missile da crociera lungo 2 metri per 100 chili di peso, costituirà la principale arma d’attacco a medio-lungo raggio degli aerei da combattimento F-35B britannici consentendo loro di ingaggiare obiettivi impegnativi, come i sistemi mobili di difesa aerea a lungo raggio, a distanze oltre l’orizzonte in qualsiasi condizione atmosferica e in ambienti a elevato livello di contrasto.

I lanci guidati del missile SPEAR inizieranno entro 18 mesi da un caccia Eurofighter Typhoon, con la produzione di missili e lanciatori che inizierà nel 2023. Il nuovo contratto segue l’implementazione con successo del contratto per la fase di sviluppo dello SPEAR stipulato nel 2016 e il contratto di integrazione di SPEAR su F-35 nel 2019.

“Questo contratto è il risultato di molti anni di duro lavoro da parte del nostro team di ingegneri dedicato e altamente qualificato. Le armi stand-off, integrate in rete e impiegabili a sciami sono una parte fondamentale della visione di MBDA: SPEAR è all’avanguardia con queste tecnologie ed è l’arma tecnicamente più avanzata del suo tipo ” ha dichiarato Éric Béranger, CEO di MBDA.

Il contratto per SPEAR impiegherà un massimo di 570 dipendenti di MBDA più altre 200 nella catena di fornitura Tier 1. Ciò vedrà la creazione di 190 posti di lavoro tecnologici altamente qualificati presso MBDA in aree quali progettazione di sistemi, ingegneria del software, seeker, controllo e navigazione di guida negli stabilimenti britannici di Stevenage, Bristol e Bolton.

Il programma SPEAR è inserito nel Portfolio Management Agreement (PMA), una partnership avviata nel 2010 tra il Ministero della Difesa britannico e MBDA per la progettazione e produzione nazionale di armi complesse. Il PMA fornisce equipaggiamenti attrezzature militari di elevato livello alle forze armate di Sua Maestà e ha assicurato oltre 4.000 posti di lavoro a MBDA nel Regno Unito generando risparmi per un valore di oltre 1,2 miliardi di sterline.

(con fonte comunicato MBDA)