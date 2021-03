Il missile anticarro russo Kornet-E verrà prodotto in Giordania

Rosoboronexport, società per l’export militare che fa parte della compagnia di stato russa Rostec e la società giordana Jadara Equipment and Defense Systems, hanno annunciato al Salone IDEX di Abu Dhabi di fine febbraio l’apertura di uno stabilimento per la produzione di missili guidati anticarro (ATGM) Kornet-E in Giordania.

L’accordo prevede l’assemblaggio di missili 9M133-1 e 9M133F-1 per il sistema ATGM Kornet-E, progettato per distruggere carri armati, veicoli da combattimento corazzati con armatura reattiva e varie fortificazioni, con un raggio di tiro massimo di 5,5 chilometri.

“Kornet-E è uno dei sistemi anticarro più efficaci e ricercati nel mercato globale degli armamenti, che ha spinto i nostri colleghi giordani a stabilire una produzione congiunta sul loro territorio”, ha affermato Viktor Kladov, Direttore per la cooperazione internazionale e la politica regionale Dipartimento di Rostec.

Nell’ambito del salone della difesa di Abu Dhabi Rostec ha reso noto inoltre che 6 paesi stranieri hanno annunciato l’intenzione di acquisire il nuovissimo carro armato russo T-14 Armata.

Foto Rostec