La geopolitica del mare nel Glossario del diritto del mare di Fabio Caffio

Pubblicata e disponibile all’acquisto nello store editoria Marina Militare la V edizione rivista e aggiornata del “Glossario di Diritto Del Mare – Diritto e Geopolitica del Mediterraneo allargato”, che rappresenta in un solo volume la sintesi di Diritto del mare sotto gli aspetti giuridici, geopolitici e strategici.

Curato dall’ammiraglio in congedo Fabio Caffio, esperto di diritto internazionale marittimo, il Glossario arricchisce la “Biblioteca marittima nazionale” di uno strumento inaspettato e affascinante funzionale alla conoscenza di una realtà che sempre più spesso ci coinvolge e chiede di essere compresa.

“Queste pagine contribuiranno ad accrescere e alimentare la consapevolezza di tutti in merito alle leggi, non eludibili, del mare, al rispetto che esso richiede e alle infinite opportunità ancora da cogliere e realizzare che l’unione di conoscenza e fantasia generano in ogni epoca”, così il capo Ufficio Immagine e Promozione della Marina Militare, capitano di vascello Simone Battisti, responsabile dell’Editoria della Forza Armata.

Il Glossario è, in sostanza, un Manuale utile non solo a chi nel mare naviga, ma all’intera nostra comunità nazionale capace di dare al lettore una visione complessiva dei mari, in particolare di quelli del Mediterraneo e dei bacini adiacenti (definibili come Mediterraneo allargato), in una prospettiva geopolitica oltre che giuridica.

Guarda il video di presentazione del libro

L’ammiraglio Caffio è un u fficiale della Marina Militare in congedo ed esperto di diritto internazionale marittimo, ha rappresentato la Difesa in colloqui e conferenze diplomatiche relative a temi di diritto marittimo, quali le delimitazioni di vari spazi marittimi del Mediterraneo, il Protocollo di Londra del 2005 sul terrorismo marittimo, il Manuale di Sanremo applicabile ai conflitti armati sul mare.

Ha collaborato sino al 2015, come esperto, con il Servizio del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. E’ autore di numerosi articoli e approfondimenti ed è opinionista di Analisi Difesa