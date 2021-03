L’Aeronautica di Singapore riceve il primo elicottero Airbus H225M

L’aeronautica della Repubblica di Singapore (Republic of Singapore Air Force – RSAF) ha preso in consegna il primo elicottero Airbus H225M dei 16 ordinati. Nel 2016, Airbus Helicopters ha firmato un contratto con il Ministero della Difesa di Singapore per l’acquisto di elicotteri H225M Medium Lift.

“La RSAF è un partner a lungo termine di Airbus da quando il suo primo Aerospatiale SA316B Alouette III è entrato in servizio più di 50 anni fa” ha ricordato il CEO di Airbus Helicopters Bruno Even.

La flotta di H225M di Singapore è in grado di ricoprire una vasta gamma di missioni, tra cui la ricerca e soccorso, l’evacuazione sanitaria, nonché l’assistenza umanitaria e le operazioni di soccorso in caso di calamità.

L’H225M è in servizio in Brasile, Francia, Indonesia, Malesia, Messico, Thailandia e Kuwait in 104 esemplari che hanno accumulato più di 143.000 ore di volo.

(con fonte Airbus)