Un premio “strategico” per CY4GATE

CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, comunica di aver vinto l’ottava edizione del premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali, classificandosi al primo posto per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato AIM”.

A giugno 2020 CY4GATE ha infatti concluso con successo il collocamento con una domanda complessiva pari a quasi 4 volte l’offerta totale e un controvalore complessivo di collocamento di 21,1 milioni di euro grazie ad una significativa domanda, composta per il 70% circa da investitori istituzionali italiani e per il 30% dall’estero.

Il premio, promosso da Equita, principale investment bank indipendente in Italia nel contesto della partnership con l’Università Bocconi, e consegnato durante il webinar “Shareholders’ ownership characteristics of Italian listed companies: do they really matter for firm’s performance?”, ha lo scopo di premiare l’originalità e l’efficacia delle operazioni realizzate sul mercato dei capitali come leva per il rilancio e lo sviluppo dell’impresa.

Le società candidate al Premio Equita sono state scelte considerando le operazioni realizzate nel periodo 1.1.20–31.12.20, e i finalisti sono stati selezionati tra 17 operazioni di raccolta di capitali su un totale di più di 120 operazioni chiuse nel 2020, identificate sulla base dei dati raccolti da Equita e analizzati nel quinto Osservatorio sui mercati dei capitali.

Domitilla Benigni, Presidente di CY4GATE, ha dichiarato: “Questo riconoscimento mi rende orgogliosa come Presidente di CY4GATE e ancora più in qualità di azionista come Amministratore delegato, insieme a mio padre Enzo Benigni, di Elettronica.

La nostra azienda ha creduto nel progetto industriale di CY4GATE dall’inizio e poi nella decisione di quotarla. È un successo a cui abbiamo lavorato con passione, raccogliendo frutti anche superiori alle aspettative.

Siamo qui oggi perché ha funzionato la saldatura tra un’idea di business di tendenza e un grandissimo investimento nello sviluppo di prodotti innovativi e proprietari”.

Per Eugenio Santagata, CEO di CY4GATE l’azienda “fin dalla sua creazione 5 anni fa ha ogni giorno demolito credenze consolidate, pregiudizi, saggezza a buon mercato. Ha infatti dimostrato che in Italia, impresa si può fare, e bene.

Che anche i cicli economici più negativi possono portare grandi opportunità, se comprese e colte. Che il capitale umano che il nostro Paese può esprimere, anche in campo cyber, non ha nulla da invidiare ad altri.

Tutto ciò è stato realizzato con una ricetta semplice, ma perseguita ogni giorno con dedizione: strategia e visione chiara e stabile, execution flessibile, team ben assortito, zero “office politics”, delega, e un azionista di riferimento che ha lasciato fare. Con orgoglio dedico questo riconoscimento a tutti coloro i quali hanno creduto in noi.

Ai dipendenti e collaboratori dell’azienda in primis. Continuiamo ora tutti insieme a scrivere il prossimo capitolo di questa avvincente storia. Ad maiora CY4GATE”.

Emanuele Galtieri, Deputy General Manager di CY4GATE conclude: “Siamo particolarmente orgogliosi di essere destinatari di un premio così prestigioso attribuitoci da una giuria di grande spessore professionale.

L’odierno riconoscimento conferma la solidità della vision a lungo termine di CY4GATE e il corretto approccio al mercato di capitali, saldamente ancorato ad obiettivi di crescita e di risultato coerenti con le aspettative dei nostri investitori”.

Fonte: comunicatoCY4GATE