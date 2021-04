I Typhoon dell’Aeronautica avvicendano i Tornado nelle missioni sull’Iraq

Presso la base area di Ahmed Al Jaber, in Kuwait, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Kuwait di Carlo Baldocci si è svolta la cerimonia che ha sancito il passaggio di responsabilità tra le due unità Operative italiane che svolgono nell’ambito dell’Operazione “Inherent Resolve” compiti di Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione Aerotattica, il Task Group Tornado “Devil”, tra i primi assetti ad essere schierati, nel 2014, ed il Task Group Eurofighter “Typhoon”.

A presiedere l’evento il Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, accompagnato dal Comandante dell’Italian National Contingent Command Air (IT NCC AIR) e Task Force Air Kuwait (TFA-K), Colonnello Luca Giuseppe Vitaliti.

La cerimonia è stata preceduta dal passaggio di consegne in volo tra i Tornado e gli Eurofighter che, in formazione di 4 velivoli, hanno sorvolato la linea volo avvicendandosi alla testa della formazione, a suggellare l’Handover-Takeover di compiti e responsabilità nell’ambito della Coalizione impegnata nell’Operazione “Inherent Resolve” in Iraq.

Fonte. Stato Maggiore Difesa