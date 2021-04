Il Canada acquista i cannoni Leonardo OTO 127/64 LightWeight (LW) Vulcano per le nuove fregate SCS

Leonardo fornirà a Lockheed Martin Canada quattro sistemi d’arma navali OTO 127/64 LightWeight (LW) Vulcano, inclusa la piattaforma automatica di alimentazione munizionamento, per le nuove navi della Marina canadese. L’accordo, parte del programma “Canadian Surface Combatant” (CSC), prevede l’installazione di tre sistemi a bordo delle nuove unità e l’impiego del quarto per attività di addestramento.

Il programma Canadian Surface Combatant, che prevede la costruzione di quindici navi multimissione da parte di Irving Shipbuilding Inc. nei cantieri di Halifax in Nuova Scozia, rientra nel più ampio progetto a lungo termine, la National Shipbuilding Strategy, volto al rinnovamento dell’intera flotta canadese.

Già scelto da sei Marine negli ultimi dieci anni, l’OTO 127/64 LW Vulcano è il sistema più performante sul mercato ed è dotato di un’architettura altamente flessibile che ne consente l’installazione su tutti i tipi di piattaforme.

La tecnologia allo stato dell’arte e la completa digitalizzazione garantiscono costante supporto agli operatori e al Combat Management System (CMS) di bordo per il calcolo delle possibili soluzioni di tiro durante la pianificazione della missione.

Il sistema è l’unico al mondo capace di integrare perfettamente le munizioni Vulcano 127mm di Leonardo, sia nella versione Guided Long Range (GLR) che in quella Ballistic Extended Range (BER). Inoltre, la spoletta 4AP per munizioni convenzionali garantisce un’elevata flessibilità operativa grazie alla capacità di programmare la configurazione specifica della missione.

L’OTO 127/64 LW Vulcano può operare in modo efficace anche in assenza di equipaggio grazie all’Automatic Ammunition Handling System (AAHS), che consente l’alimentazione automatica del sistema sia con munizioni Vulcano che convenzionali.

Il Canada è per Leonardo un mercato chiave con diverse opportunità commerciali che vanno dai sistemi navali agli elicotteri, dalle soluzioni di controllo e gestione per gli aeroporti alla logistica.

Con un rapporto consolidato di partnership da più di 50 anni e con più di 400 addetti nel Paese, l’azienda è leader nella fornitura di prodotti, capacità e competenze nel settore della Difesa, grazie a tecnologie innovative e servizi integrati.

Leonardo è, inoltre, fortemente impegnata a sostenere a lungo termine l’industria della Difesa canadese e a supportare costantemente le imprese locali. Attiva in Ontario e Nuova Scozia, Leonardo DRS fornisce da oltre 30 anni sistemi avanzati di comunicazione navale, sorveglianza e sistemi di conversione energetica alla Marina canadese.

Il nuovo contratto avrà un impatto positivo sull’industria locale della Difesa e sulla sua supply chain grazie alla Industrial and Technological Benefits (ITB) Policy, che assegna una serie di ritorni in termini di occupazione, innovazione, crescita economica nel Paese a fronte di appalti vinti nello specifico settore. In questo contesto è prevista la partecipazione dello stabilimento di Leonardo DRS a Ottawa per la produzione di alcuni componenti dei sistemi, contribuendo così agli impegni richiesti dalla policy ITB.

Leonardo investirà anche nello sviluppo delle piccole e medie imprese locali, coinvolgendo potenziali aziende partner presenti in Ontario e nelle Province atlantiche. L’azienda sta inoltre lavorando alla definizione di collaborazioni con Università e centri di ricerca.

La spinta alla creazione di valore attraverso l’implementazione dei principi di sostenibilità è al centro del “Be Tomorrow-Leonardo 2030”, il piano strategico volto alla definizione di nuove opportunità di business e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) dell’ONU, facendo leva sull’innovazione tecnologica e sulle competenze chiave.

incaricato Lockheed Martin Canada di guidare il team di progetto nell’ambito del programma Canadian Surface Combatant. Il consorzio include MDA, CAE, L3 Harris, Ultra, BAE Systems e molti altri fornitori che progetteranno le navi e integreranno il sistema di gestione del combattimento.

L’intero programma, che punta a costruire navi multimissione in grado di supportare e proteggere l’equipaggio della Marina canadese nella vasta gamma di missioni in cui è impegnato in tutto il mondo, dall’assistenza umanitaria ai conflitti, sta già portando al Canada ritorni economici significativi. Il programma favorirà lo sviluppo di tecnologie lungo tutta la supply chain canadese, incluse piccole e medie imprese, investimenti in innovazione e maggiori opportunità per l’export.

Per le stesse unità navali nei giorni scorsi è stato firmato il contratto con MBDA per l’acquisto del sistema missilistico imbarcato da difesa aerea Sea Ceptor.

Foto Leonardo e Lockheed Martin