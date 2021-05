Contromisure antimissile israeliane per i Mil Mi-8 ucraini?

Il Ministero della Difesa ucraino sta valutando la possibilità di aumentare la sicurezza della Forza aerea e in questo contesto ha deciso che la propria flotta di elicotteri multiruolo Mil Mi-8 utilizzati per il trasporto di truppe e materiali nonché in missioni di ricerca e soccorso sarà oggetto di ammodernamento.

Tale operazione si avvarrebbe nelle intenzioni dell’adozione di un sistema di protezione DIRCM (Directed Infrared Countermeasure) di fattura israeliana: il mini-MUSIC realizzato dalla Elbit Systems.

Il complesso mini-MUSIC (MUlti Spectral Infrared Countermeasure) è un sistema compatto della famiglia DIRCM progettato per piccoli aerei ed elicotteri. Il suo scopo è proteggere dai missili antiaerei dotati di testa di ricerca a infrarossi, dunque la protezione dai letali sistemi di fuoco MANPADS che hanno rappresentato in tempi recenti la maggior parte delle perdite dell’Aviazione ucraina nel conflitto contro le province filorusse.

Di piccole dimensioni, secondo la dichiarazione del costruttore, il mini-MUSIC è facile da installare e non influenza al contempo le caratteristiche di volo dell’attrezzatura. La massa della torretta con l’emettitore laser è di 19 kg e allo stesso tempo il sistema consente di integrare due o più torrette in un circuito comune per migliorare la protezione.

Secondo il portale Defence Express quest’anno potrebbe essere firmato il primo contratto per l’acquisto di mini-MUSIC per le esigenze dell’Aeronautica Militare ucraina; l’eventuale implementazione del sistema DIRCM si completerebbe così con il sistema di emissione cartucce pirotermiche (flares) realizzato dalla ucraina Artem, l’ADROS KUV-26-50, di cui sono già equipaggiati i Mi-8 ucraini.