Hensoldt fornirà il sistema anti-drone Xpeller a un cliente asiatico

Hensoldt fornirà a un cliente non meglio precisato del sud-est asiatico il sistema contro gli UAS Xpeller counterdrone (C-UAS). A causa della natura delicata della missione richiesta dal cliente, i dettagli della configurazione di Xpeller rimangono riservati.

Il sistema Hensoldt Xpeller, è composto da numerosi sensori. Diverse configurazioni sono offerte in base alle missioni dei clienti. Con questo approccio modulare e l’architettura dell’interfaccia aperta, sensori aggiuntivi possono essere facilmente integrati su richiesta del cliente.

In questo caso le dotazioni includono anche il radar Hensoldt Spexer 360 in alcuni siti e il software CXEye come backbone C2.

Le capacità di intelligenza artificiale di Hensoldt migliorano le capacità di rilevamento e identificazione dei sensori mentre il sistema è protetto dalle soluzioni di sicurezza informatica Hemsoldt.