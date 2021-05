Leonardo nel programma che estende la vita operativa degli E-3A AWACS della flotta NATO

Boeing, prime contractor della NAPMA (NATO AEWC Program Management Agency), ha incaricato Leonardo dell’aggiornamento sul primo dei velivoli E-3A della NATO nell’ambito del programma Final Lifetime Extension Program (FLEP). Il FLEP assicurerà la manutenzione e il supporto della flotta di velivoli E-3A Airborne Warning and Control System (AWACS) della NATO, per estenderne l’operatività fino al 2035.

L’attività, che verrà completata entro il 2023, prevede l’installazione e la verifica di hardware di nuova generazione, e verrà svolta dal personale altamente specializzato di Leonardo in forza presso lo stabilimento di Venezia-Tessera. Leonardo fornirà supporto anche durante le successive fasi di test finale presso la base aerea NATO di Geilenkirchen, in Germania.

“Questo nuovo e impegnativo compito si aggiunge alle attività in corso in termini di Depot Level Maintenance (DLM) che Leonardo sta già svolgendo nell’ambito del programma AWACS (Airborne Warning & Control System) della NATO dal 1986”, ha affermato Dario Marfè, SVP Commercial and Customer Services della Divisione Velivoli di Leonardo. “Essere scelti da Boeing per l’aggiornamento del primo velivolo di prova E-3A della NATO significa che un OEM (Original Equipment Manufacturer) di velivoli e della NATO riconosce l’eccellente supporto fornito quotidianamente da Leonardo negli ultimi decenni per il supporto e l’aggiornamento della flotta E-3A “.

La NATO gestisce una flotta di aeromobili Boeing E-3A Airborne Warning & Control System (AWACS), riconoscibile dalle sue caratteristiche “cupole radar” montate sopra la fusoliera, che forniscono all’Alleanza Atlantica sorveglianza aerea, comando e controllo, gestione dell’ambiente operativo e comunicazioni. La NATO Air Base (NAB) di Geilenkirchen, in Germania, ospita 14 aerei AWACS.

Fonte: Leonardo

Foto Boeing