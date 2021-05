Oltre 1.100 razzi lanciati contro Israele dai jihadisti di Gaza

(aggiornato alle ore 13,25)

Escalation del conflitto fra Israele e Hamas. L’ultimo bilancio è di oltre 70 morti, fra palestinesi e israeliani, e almeno 1.500 razzi lanciati da Gaza verso le città israeliane. I feriti sono migliaia (almeno 900 palestinesi a Gerusalemme est e 400 a Gaza).

Fonti israeliane confermano che circa il 90 per cento dei razzi diretti verso aree abitate sono stati intercettati dal sistema di difesa aerea a corto e cortissimo raggio Iron Dome, attivo contro razzi e proiettili d’artiglieria,

Anche la notte scorsa Hamas, che governa la Striscia di Gaza, ha continuato a lanciare razzi a Sderot e Ashkalon. La più recente vittima israeliana è un bambino di sei anni, morto ieri sera a Sderot. Il numero di morti in Israele è ora salito a 7 compreso un soldato.

Il bilancio dei morti da parte palestinese è di 65 norti, fra cui 16 bambini e diversi capi di Hamas, vittime dei raid aerei israeliani effettuati con droni e cacciabombardieri F-16, F-15 ed F-35. Da oggi, per motivi di sicurezza, tutti i voli per Tel Aviv

Jonathan Conricus, portavoce delle forze armate israeliane (IDF), ha riferito che più di 1.100 razzi sono stati lanciati da quando Hamas ha iniziato gli attacchi su Israele aggiungendo che almeno “200 razzi e orse più sono caduti dentro al perimetro di Gaza e valutiamo che siano responsabili di alcune delle vittime civili riportate”.

Il portavoce, citato dall’Agenzia di stampa Nova, ha confermato che il sistema di difesa Iron Dome “continua a essere molto efficace nonostante il massiccio lancio, quasi ininterrotto, contro varie località”, con un “tasso di intercettazione del 90 per cento”, aggiungendo che le IDF hanno colpito “più di 300 obiettivi dentro Gaza, tra cui impianti per costruzioni di armi, magazzini di Hamas e Jihad islamica” precisando che nei raid sono stati distrutti anche tunnel e uccise figure di alto livello di Hamas.

Per il momento Israele sembra escludere l’opzione di un intervento terrestre dentro i confini di Gaza.

Intanto, sul terreno, crescono le violenze fra cittadini israeliani arabi ed ebrei all’interno di città miste fra cui Lod, Acri, Haifa e Tel Aviv.

La comunità internazionale è divisa. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha già tenuto due incontri e ne ha programmato un altro per domani, ma non è riuscito a raggiungere ad alcuna dichiarazione per l’opposizione degli Stati Uniti. La Cina si è detta “molto dispiaciuta” della mancanza di consenso.

Nei prossimi giorni Analisi Difesa dedicherà un ampio articolo di approfondimento al confronto militare in atto.