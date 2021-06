L’Esercito Indiano cerca il sostituto dei BMP-2

L’Esercito Indiano ha emesso il 23 giugno una richiesta di informazioni ai possibili fornitori per un requisito di 1.750 veicoli corazzati da combattimento di fanteria con cui sostituire in futuro la flotta di BMP-2 di origine russa.

Il nuovo mezzo sarà realizzato in tre versioni: da combattimento con cannone a tiro rapido da 30 mm e missili anticarro (55% della produzione), posto comando e sorveglianza/esplorante.

Il mezzo avrà un equipaggio di 3 uomini e potrà trasportarne da 4 a 8 a seconda delle versioni mentre le dotazioni includeranno anche droni tattici a decollo verticale e munizioni circuitanti (o “droni suicidi”) probabilmente imbarcati sulle versioni posto comando e sorveglianza.

L’esercito indiano ha specificato che il Programma Future Infantry Comvat Vehicle (FICV) verrà sviluppato nell’ambito dei piani “autarchici” per lo sviluppo di capacità di progettazione e produzione nazionale “Make in India” e “Atmanirbhar Bharat”.

L’esercito indiano intende schierare il nuovo mezzo lungo i confini con Cina e Pakistan

Delle proposte per sviluppare un sostituto del BMP-2 si discute dalla fine degli anni ’90, quando l’agenzia Defence Reasearch and Development Organization (DRDO) iniziò a lavorare sul veicolo Abhay, un dimostratore tecnologico che avrebbe fornito la base per sviluppare un nuovo veicolo.