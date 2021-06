Nuovi aerei da trasporto Hercules e Il-76MD per l’Algeria

L’Aeronautica Algerina dovrebbe ricevere entro quest’anno 4 nuovi aerei da trasporto Lockheed Martin C-130J Super Hercules dagli Stati Uniti. Lo rivela il sito specializzato Mena Defense rivelando che il primo velivolo sarà consegnato in giugno a metà anno e mostrandone le foto con immatricolazione civile algerina all’aeroporto di Greenville/Donaldson in South Carolina, il 23 maggio.

Piloti e tecnici algerini sarebbero già da tempo negli Stati Uniti per l’addestramento specifico.

L’Algeria, solitamente molto abbottonata circa l’acquisizione di equipaggiamenti militari, schiera già in servizio 8 C-130H e 6 C-130H-30 allungati, parte dei quali verrebbero probabilmente sostituiti dai nuovi Hercules presso il 2° Ssquadron di Trasporto Tattico e Logistico sulla base aerea di Boufarik.

Secondo il magazine Scramble l’Algeria sta potenziando le sue forze da trasporto pesante e starebbe per acquisire in Russia 4 nuovi cargo pesanti Ilyushin Il-76MD-90A, che si aggiungerebbero (o rimpiazzerebbero in patte i 3 velivoli Il-76MD e 8 Il-76TD già in servizio e risalenti all’inizio degli anni ‘90.

Foto MENA Defence