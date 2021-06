Nigeria: consegne imminenti per i velivoli antiguerriglia Super Tucano

I primi 6 aerei A-29 Super Tucano per l’aeronautica nigeriana (NAF) saranno consegnati a luglio di quest’anno e i restanti 6 entro la fine di ottobre per essere impiegati in compiti anti-insurrezionali contro le milizie jihadiste di Boko Haram.

Lo ha reso noto la Commissione Difesa del parlamento nigeriano in visita negli Stati Uniti agli stabilimenti Embraer Defence & Security e Sierra Nevada Corporation (SNC) dove vengono prodotti e assemblati i velivoli.

Il primo Super Tucano nigeriano ha volato nell’aprile 2020 ed entro la fine del 2020 6 velivoli venivano utilizzati per l’addestramento di una trentina di piloti e tecnici nigeriani presso la base aeronautica di Moody in Georgia.

All’inizio di quest’anno era previsto l’arrivo di un altro gruppo di 35 militari nigeriani mentre un team statunitense è attualmente nella base nigeriani di Kainji, nell’ovest della Nigeria che ospiterà i Super Tucano, per supervisionare la costruzione delle infrastrutture previste nel contratto prima della consegna del velivolo.

La pista di Kainji, vecchia di circa 40 anni, utilizzata dal 407 Air Combat Training Group (ACTG) dovrà essere riasfaltata e verranno realizzate nuove recinzioni e illuminazioni, depositi per munizioni e armi e verrà installato in una palazzina ad hoc un simulatore per l’addestramento dei piloti.

(con fonte Defenceweb)