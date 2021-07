La FREMM Antonio Marceglia si addestra con la fregata INS Tabar

La Marina Militare ha reso noto che la fregata Antonio Marceglia e la fregata lanciamissili da 4mila tonnellate della Marina indiana Tabar (classe Talwar o Project 11356, di costruzione russa e derivata dalla classe Krivak III) hanno effettuato attività addestrative congiunte tra il 4 e il 5 luglio nelle acque del Mar Tirreno.

L’addestramento – pianificato in modo congiunto dagli staff delle unità coinvolte – ha previsto lo svolgimento di manovre cinematiche semplici e complesse, approcci propedeutici allo svolgimento di rifornimento in mare, scambi di comunicazioni mediante l’impiego di segnali tattici a lampi di luce e bandiere, impiego delle procedure per il contrasto alla minaccia aerea ed operazioni di volo con gli elicotteri dell’aviazione navale imbarcati sulle due unità.

Nei giorni precedenti la INS Talbar aveva effettuato attività addestrative congiunte con la fregata della Marina Greca Themistokles (nella foto sotto) confermando così come la Marina Indiana rabbia reso sempre meno sporadica la sua presenza nelle acque del Mediterraneo.

Tali attività, definite nel gergo navale “PASSEX”, ovvero “esercitazioni di passaggio”, si svolgono quando due unità militari appartenenti a differenti Marine si incontrano in mare ed hanno lo scopo di collaudare procedure comuni in un contesto addestrativo internazionale, contribuendo in sintesi al mantenimento della capacità operativa delle unità della Squadra navale ed alla cooperazione internazionale.

Detta tipologia di attività assume ancor maggiore rilevanza quando si svolge con unità navali non appartenenti alla NATO, ovvero in un contesto dove le procedure consolidate sono minori rispetto a quanto usualmente avviene nell’ambito dell’Alleanza.

La Fremm Marceglia è reduce da un intenso periodo di attività internazionale in Oceano Atlantico e nei Mari del Nord, dove l’unità – inquadrata nei dispositivi NATO – ha rappresentato l’Italia all’esercitazione At Sea Demonstration/Formidable Shield 21 ed alla BALTOPS 50.

Nave Marceglia, con i suoi 144 metri e 190 membri d’equipaggio, è l’ottava fregata della classe FREMM (Fregata Europea Multi-missione) e la quarta in configurazione General Purpose (GP). Costruita nei cantieri navali di Genova e La Spezia e consegnata alla Marina Militare nel 2019,

Foto Marina Militare e Indian Navy