Draken International acquista 40 F-16 dall’Aeronautica Olandese

La Reale Aeronautica Olandese (RNLAF) ha in programma la radiazione tra il 2022 e il 2024 dei 49 cacciabombardieri F-16AM e 8 biposto F-16BM ancora in servizio che verranno rimpiazzati dagli F-35A acquisiti in 46 esemplari e una quarantina di vecchi velivoli veterani delle operazioni in Iraq e Afghanistan (nella foto sopra un F-16 olandese nella base di Kandahar) verranno ceduti alla società statunitense Draken International che offre servizi di addestramento avanzato al combattimento.

Draken ha già acquisito 12 F-16AM olandesi trasferiti nella sede di Lakeland, in Florida, che verranno impiegati nel ruolo di “aggressor” per simulare velivoli nemici e addestrare in modo realistico al combattimento i piloti statunitensi e di altre nazioni.

La flotta di Draken International comprende già velivoli A-4 Skyhawk, Dassault Mirage F-1, L-39 Albatros e Leonardo MB-339.

L’accordo tra l’AIA e la società aeronautica statunitense è stato annunciato dal Ministero della Difesa olandese il 29 giugno e include un’opzione per la vendita di altri 28 velivoli.

L’RNLAF ha inoltre ceduto un F-16B al Belgio che lo impiega per l’addestramento a supporto della residua flotta di una cinquantina di F-16AM/BM di cui 12 caccia in servizio attivo e destinati a venire rimpiazzati da 34 F-35A.

(con fonte The Shephard News Team

Foto USAF