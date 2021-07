Le immagini “rubate” del nuovo caccia monomotore Sukhoi

Alla vigilia dell’apertura del Salone russo della Difesa MAKS 2021 International Aviation and Space Salon che si tiene all’aeroporto militare moscovita di Zhukovsky tra il 20 e il 25 luglio, sono circolate le prime immagini “rubate” dietro le quinte del nuovo caccia monomotore che verrà presentato da UAC/Rostec di 5a generazione realizzato da Sukhoi che dovrebbe incorporare le tecnologie utilizzate sul Su-57.

Le foto sono state subito riprese dal canale Telegram Russian Aviation by Analisi Difesa curato da Maurizio Sparacino che ha pubblicato anche il video di Rostec che anticipa la presentazione del velivolo.

Si tratterebbe di un velivolo dal peso non superiore alle 18 tonnellate che secondo alcune indiscrezioni potrebbe venire battezzato Sukhoi Su-75, candidato a sostituire sul mercato dell’export i bimotori Mig 29 ma anche i decrepiti monomotori Mig 21, Mig 23/27, Sukhoi Su-17/22 di origine sovietica ancora in servizio nel mondo e altri velivoli da combattimento monomotore.

Su questo segmento di mercato si inserisce in Russia anche il monomotore in fase di sviluppo da parte di Mig noto come LMFS.