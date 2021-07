Per CY4GATE un nuovo contratto con un’azienda aerospaziale europea

CY4GATE (AIM: CY4) -società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security a 360°, ha firmato un contratto del valore di circa 200.000 euro per l’implementazione di un importante attività di Ricerca e Sviluppo nel settore della cyber intelligence e cyber security applicata al mondo dell’Aerospace & Defence.

Scopo del progetto è la realizzazione di un Proof of Concept (PoC) che, partendo dalle tecnologie proprietarie di Cy4Gate, individui e sperimenti architetture innovative orientate alla resilienza informatica e incentrate sulla minimizzazione degli impatti a fronte delle nuove modalità di attacco cibernetico a danno di infrastrutture e piattaforme militari, sottoposte ad accresciute vulnerabilità, in conseguenza della sempre più spinta interconnessione tra piattaforme e sensori (c.d. networkcentric warfare).

Il progetto si baserà sull’utilizzo di sofisticate tecniche di artificial intelligence, machine learning e cognitive computing in grado di prevenire e contrastare attacchi informatici di nuova generazione. Da iniziative come questa deriveranno importanti benefici anche per il mercato Corporate, che potrà fruire di tecnologie allo stato dell’arte, sviluppate secondo i più elevati e stringenti requisiti e standard tipici del segmento Aerospace & Defence.

Emanuele Galtieri (nella foto a lato) , CEO e General Manager di CY4GATE ha dichiarato:“Le attività di Ricerca e l’innovazione continua fanno parte del DNA di Cy4Gate.

Operiamo in un settore in cui l’evoluzione delle tecnologie e della minaccia cibernetica richiedono una costante tensione al cambiamento e capacità di adattamento, facendo evolvere i prodotti e servizi offerti nonché lo stesso modello di business.

L’essere stati scelti per un ambizioso progetto di sviluppo, proiettato nel futuro della cyber security e cyber intelligence rappresenta un motivo di orgoglio oltre che opportunità di crescita nel solco di una strategia ormai ben definita”.

CY4GATE Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. Quotata all’AIM da giugno 2020, CY4GATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Law Enforcement Agencies, Forze Armate, Istituzioni e Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.

Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: Quipo e Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security.

