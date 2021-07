L’accordo tra Thales Alenia Space e Officina Stellare

In seguito a recenti collaborazioni in programmi istituzionali ed internazionali tra le due società, e in vista della complementarietà di interessi in campi di

applicazione strategici della Space Economy, Thales Alenia Space Italia ed Officina Stellare hanno firmato un ampio accordo di cooperazione industriale.

L’accordo in questione mira a mettere a frutto da un lato le capacità sistemistiche, produttive e tecnologiche di Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, leader nei settori di Telecomunicazioni, Navigazione, Osservazione della Terra, gestione ambientale, Esplorazione, Scienza e Infrastrutture orbitali, con le competenze tecniche e capacità produttive sviluppate da Officina Stellare nell’ambito dei sistemi ottici spaziali nonché il suo interesse a consolidare la propria posizione nel mercato dei terminali ottici, sia ground che space-based. .

Nel perimetro di questa collaborazione, Thales Alenia Space Italia e Officina Stellare condivideranno conoscenze, asset industriali e competenze specifiche, mirando allo sviluppo di soluzioni, applicazioni e prodotti nelle aree di comune interesse, nel pieno rispetto dei rispettivi domini industriali e delle operazioni commerciali proprietarie in essere.

L’accordo riguarderà in particolare le applicazioni e i prodotti per le future infrastrutture di comunicazione ottica Terra-Spazio, spazio-spazio, il segmento strategico della Quantum Cryptography, le applicazioni di Space Situational Awareness e debris tracking, e più in generale le attività nell’ambito delle infrastrutture spaziali basate sulle tecnologie ottiche in ambito nazionale.

“Sono particolarmente soddisfatto della cooperazione tra Thales Alenia Space e Officine Stellare, esempio di sviluppo concreto delle tecnologie di punta tra grande impresa, PMI innovative e filiera – ha dichiarato Massimo Claudio Comparini, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space

Italia – “Una strategia totalmente in linea con la forte azione propulsiva che Thales Alenia Space sta avviando con le filiere tecnologiche in Europa, in modo particolare in Italia, traguardando lesfide tecnologiche dell’Europa spaziale con grande attenzione allo sviluppo degli investimenti nazionali.”

“Questo accordo si inserisce perfettamente nell’ambito dello sviluppo dei prodotti e delle applicazioni strategiche nelle quali Officina Stellare ha acquisito conoscenze e consolidato capacità industriali oltre ad un ottimo posizionamento sul mercato globale”. conferma Gino Bucciol, socio fondatore di Officina Stellare e direttore dello sviluppo commerciale.

“Ci fa particolarmente piacere chel’intesa con Thales Alenia Space, tra le prime di questo tipo siglate dalla nostra azienda, nasca con un partner di così assoluto rilievo nella scena nazionale ed internazionale che ha ben compreso il valore aggiunto dato dalla sinergia con attori innovativi della filiera. Per noi è di grande importanza, come dimostrato da altre attività in corso, dare il nostro

contributo affinché l’industria spaziale italiana rafforzi la sua presenza in campo internazionale. E questo accordo va nettamente in tale direzione. “.

Fonte: comunicato Thales Alenia Space