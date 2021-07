Vola il primo elicottero Leonardo AW-101 per la Marina Polacca

Leonardo ha reso noto che il primo elicottero AW101 della Marina Militare polacca (ZR285) ha effettuato ieri il suo primo volo presso il sito della compagnia a Yeovil (Gran Bretagna).

Il volo ha testato i controlli funzionali dei principali sistemi e sono stati effettuati controlli sull’handling del motore per monitorare la gamma di velocità dell’aeromobile e ulteriori test valideranno l’attrezzatura di missione installata sull’aeromobile.

L’azienda evidenzia il lavoro svolto dal team Leonardo integrato che attraversa il Regno Unito, Polonia e Italia e la collaborazione tra Leonardo e PZL-Świdnik che funge da capocommessa (prime contractor).

Nell’aprile 2019 Leonardo ha annunciato che avrebbe fornito quattro AW101 alla Marina Polacca con capacità antisom e Combat Search and Rescue (CSAR) nell’ambito di un contratto che include un completo pacchetto integrato di logistica e formazione.

Gli elicotteri polacchi saranno dotati anche di un sistema galleggiante di emergenza, zattere di salvataggio e un kit di sopravvivenza per il clima freddo.

“Questo è stato il primo volo del nuovo aereo ASW AW101 costruito qui a Yeovil per la Marina Polacca. Il volo rappresenta non solo il culmine dei processi di progettazione e produzione, ma anche l’inizio della fase di test approfonditi dello sviluppo del velivolo. Si prevede che ci sarà un totale di 700 ore di prove in volo sulle quattro cellule che confermeranno il corretto funzionamento di ciascun aeromobile e consentiranno lo sviluppo di un’ampia gamma di missioni e specifiche richieste dal cliente rispetto allo standard AW101”, ha commentato Miles Barnett, Senior Test Pilot di Leonardo Elicotteri (Regno Unito).

L’AW101 è già in servizio nelle forze armate di alcune delle più importanti nazioni della NATO, come l’Italia, Regno Unito, Canada, Danimarca, Norvegia e Portogallo.

Foto Leonardo