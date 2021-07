Da MBDA e Naval Group nuove soluzioni per l’assistenza da remoto alla flotta

L’assistenza remota è un sistema di comunicazione multimediale crittografato sicuro che collega le navi militari con le strutture di supporto a terra consentendo all’equipaggio di instaurare un dialogo protetto e scuro in tempo reale con il proprio comando di forza armata e altre agenzie statali o industriali.

Lo scopo è assistere la diagnostica in caso di guasti o per fornire maggiore autonomia al personale di manutenzione e supportare la preparazione delle unità per i periodi di manutenzione al ritorno dalle missioni. L’assistenza remota può quindi contribuire a migliorare la disponibilità operativa delle navi.

Il servizio di assistenza remota implementato da Naval Group e MBDA per la Marina Nationale francese raggiunge diversi obiettivi: fornire una diagnostica tempestiva e una soluzione di riparazione agli utenti dei sistemi navali in tutte le località e in tutte le circostanze.

Il programma congiunto tra le due aziende con la Marine Nationale è stato già avviato per le fregate multi-missione (FREMM) e la portaerei Charles de Gaulle, nonché per il Servizio di Supporto alla Flotta (SSF) delle basi di Tolone e Brest, collegati direttamente con gli stabilimenti industriali di MBDA e Naval Group.

Pascal Gendre, Direttore dell’assistenza clienti e dei servizi del Gruppo MBDA, sottolinea che “siamo ben consapevoli della natura critica dei nostri prodotti e sistemi per le forze armate e MBDA ha sempre fatto un punto d’onore di lavorare con i propri clienti durante tutto il ciclo di vita degli equipaggiamenti, garantendo loro un’elevata disponibilità operativa.

Oggi abbiamo la soddisfazione, insieme a Naval Group, di poter fornire il nostro supporto alle donne e agli uomini che sono impegnati nella difesa del nostro Paese, in qualsiasi momento e ovunque si trovino.”

Vincent Martinot-Lagarde, Direttore dei servizi del gruppo navale, ha aggiunto che “Questa soluzione di assistenza remota sviluppata con MBDA contribuisce ad offrire ai nostri clienti una maggiore disponibilità operativa delle loro navi. Il servizio di assistenza remota consente confronti simultanei con il servizio di supporto della flotta della Marina Francese e l’equipaggio Inoltre, il kit di supporto remoto può essere utilizzato come parte della preparazione di un periodo di manutenzione per la revisione della nave”.

Fonte: comunicato MBDA