Babcock Canada e Leonardo Canada nel programma di addestramento della Royal Canadian Air Force

Babcock e Leonardo, aziende leader a livello mondiale nel settore dell’aerospazio, difesa, sicurezza e addestramento militare, annunciano la firma dell’accordo di collaborazione che le vedrà fare fronte unico per il programma di addestramento dei piloti militari canadesi, Future Aircrew Training (FAcT).

Un passo importante per Babcock e Leonardo che, con questo importante accordo, mettono a fattor comune le loro competenze ed esperienze nell’addestramento di equipaggi militari, riconosciute a livello internazionale, per la costituzione di una nuova joint-venture denominata Babcock Leonardo Canadian Aircrew Training.

L’esperienza del team ed il consolidato legame con le Forze Armate Canadesi, permetteranno a Babcock e Leonardo di fornire una soluzione di addestramento innovativa con benefici pienamente in linea con gli obiettivi economici e strategici definiti dal Canada per il programma FAcT. Babcock e Leonardo potranno offrire al Canada una soluzione moderna e completa beneficiando anche della vasta esperienza maturata nella fornitura di servizi addestrativi civili e militari, per velivoli ad ala fissa e ad ala rotante.

Il nuovo team è pronto a investire nel Paese e a lavorare insieme a partner e comunità locali. Jana Lee Murray, Program Director di Babcock Leonardo Canadian Aircrew Training, ha dichiarato: “Unendo le proprie forze, Babcock Canada e Leonardo Canada mettono a fattor comune l’esperienza internazionale nell’addestramento di equipaggi militari offrendo una soluzione personalizzata per soddisfare i requisiti della Royal Canadian Air Force.

Siamo impegnati, oggi e nel futuro, a lavorare insieme ai nostri fornitori, partner e comunità locali e pronti a fornire una soluzione completamente integrata in grado di generare un flusso robusto e continuo di piloti e personale militare in Canada”.

Grazie al proprio know-how nello sviluppo e nella gestione di sistemi di addestramento per diversi clienti in tutto il mondo, il nuovo team canadese lavorerà allo sviluppo di un’infrastruttura militare per la formazione di piloti e tecnici, moderna e scalabile, supportata da una solida ed affidabile catena di fornitura canadese.

Con circa 80.000 dipendenti nel mondo e sedi in più di 50 nazioni, le due aziende insieme possono vantare ricavi complessivi annui per oltre 25 miliardi di dollari canadesi. In Canada, Babcock e Leonardo sono presenti da oltre 50 anni, con più di 1.000 dipendenti e 12 siti nel paese. A proposito del programma FAcT (Future Aicrew Training).

Il Governo canadese ha avviato la selezione di un programma di addestramento completo, comprendente velivoli, il sistema di addestramento a terra, istruttori civi e tutti i servizi di supporto essenziali: dal controllo del traffico aereo, al supporto dei velivoli e alla manutenzione delle strutture aeroportuali, così come alloggi e servizi di ristorazione per la Royal Canadian Air Force. L’assegnazione del contratto della durata di 25 anni è attesa per il 2023.

Fonte: comunicato Leonardo e Babcock