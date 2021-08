La Marina Sudafricana senza fondi per aggiornamento e manutenzione

La Marina sudafricana non ha fondi sufficienti per ammodernamento e manutenzione della maggior parte delle sue fregate e sottomarini a causa della mancanza di fondi.

Lo conferma il rapporto sullo stato della spesa militare presentato il 18 agosto per l’anno finanziario 2021/22 che indica che a fronte di un fabbisogno per manutenzioni e riparazioni di 1,470 miliardi di rand sono stati finanziati solo per il 53,4%, cioè 786 milioni di rand.

“Ciò ha un impatto negativo sulla preparazione delle piattaforme navali per la preparazione e l’impiego delle forze”, ha affermato il ministero della Difesa, aggiungendo che “il sottofinanziamento dell’ammodernamento, della manutenzione e della riparazione delle navi … è il principale fattore che contribuisce al mancato raggiungimento del mare pianificato ore.”

L’obiettivo annuale di ore di mare della Marina è di 10.000 all’anno, un obiettivo che non viene raggiunto da tempo.

La disponibilità operativa e la longevità delle piattaforme navali dipendono principalmente da esse sottoposte a periodici refitting programmati (grandi revisioni) di tutti i sistemi, attrezzature e macchinari per garantire una prontezza al combattimento efficace, efficiente ed economica dell’intera piattaforma.

A causa della carenza di fondi storici e attuali, solo una delle quattro fregate, la SAS Amatola, è stata parzialmente riparata nel 2014/15 e solo uno dei tre sottomarini, lo SAS Manthatisi, è stato riparato nel 2013/14. I finanziamenti per il refit delle restanti tre fregate (SAS Isandlwana, SAS Spioenkop e SAS Mendi) e per il sottomarino SAS Queen Modjadji 1 non sono stati resi disponibili.

L’obiettivo attuale è il completamento del refit del sottomarino SAS Charlotte Maxeke, intrapreso dai cantieri Armscor e per il quale è stato messo a disposizione un importo residuo di 189 milioni di rand per garantire il completamento dei lavori nell’anno finanziario 2023/24.

“I piani per riparare le restanti tre fregate e il sottomarino saranno finalizzati in base alla disponibilità di finanziamenti progressivi per consentire l’inizio graduale delle loro riparazioni. A questo proposito va notato che la stima del costo medio per il refit di una fregata ammonta a 687 milioni di rand e di un sottomarino a 660 milioni di rand”, ha affermato il DoD.

L’obiettivo della Marina è di dare la priorità alla manutenzione e riparazione essenziali delle fregate SAS Spioenkop e SAS Mendi, della nave supporto da combattimento SAS Drakensberg e del sottomarino SAS Manthatisi per garantire la loro rapida disponibilità operativa.