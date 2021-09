Boeing celebra il 60° anniversario del primo volo del Chinook

Gli operatori Boeing e Chinook di tutto il mondo hanno celebrato oggi i 60 anni di volo del Chinook mentre l’azienda sta dando vita ad una nuova generazione del noto elicottero.

Il prototipo dell’H-47 Chinook, noto come YCH-1B, ha volato per la prima volta il 21 settembre 1961. L’aereo è decollato da Filadelfia, la zona in cui Boeing ha costruito e migliorato in modo incrementale ogni versione dello Chinook.

Nei decenni trascorsi dal volo inaugurale, gli Chinook sono stati la spina dorsale delle missioni di combattimento, logistiche e umanitarie per l’Esercito degli Stati Uniti, le Forze per le operazioni speciali e 19 operatori internazionali. Grazie alla produzione continua e ai progressi tecnologici, l’aereo è pronto a servire gli Stati Uniti e i suoi alleati per almeno altri 40 anni.

“Lo Chinook continua ad essere l’elicottero da trasporto pesante più avanzato, conveniente e testato in battaglia al mondo”, ha dichiarato Andy Builta, vicepresidente di Boeing e responsabile del programma H-47. “Questo aereo è posizionato per volare per almeno altri 100 anni, e ciò è testimonianza della partnership duratura di Boeing, dei suoi partner industriali e dei clienti Chinook in tutto il mondo”.

L’Esercito degli Stati Uniti ha preso in consegna il suo primo Chinook nel 1962 e tre anni dopo l’elicottero è stato utilizzato in Vietnam. Boeing ha successivamente introdotto il CH-47F, un programma di modernizzazione che ha convertito 472 modelli precedenti in una flotta essenzialmente nuova, più che raddoppiando la capacità di sollevamento dell’originale CH-47A.

Boeing costruisce anche l’MH-47, una serie modificata di Chinook gestiti dalle Forze per le operazioni speciali dell’Esercito degli Stati Uniti.

Il programma Chinook è il programma di produzione più longevo di Boeing e uno dei più longevi nella storia dell’aviazione. Nel 2017, Boeing ha ricevuto un contratto per sviluppare la prossima generazione di Chinook per l’Esercito americano e le Forze per le operazioni speciali.

Il programma Block II, attualmente in fase di ingegneria, produzione e sviluppo, incorpora aggiornamenti per aumentare la capacità di sollevamento, migliorare la commonality tra l’Esercito americano e le flotte alleate e ridurre i costi di manutenzione.

Fonte: comunicato Boeing

Foto: Chinook in Afghanistan (ISAF, UK MoD, Difesa.it e US DoD