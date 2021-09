Darvin Solutions partecipa al Salone Mediterranean Aerospace a Grottaglie

Darvin Solutions presenterà il nuovo sistema di comunicazione IOT via Satellite a costi sostenibili per imprese corporate e organizzazioni governative al Salone Mediterranean Aerospace. In corso dal 22 al 24 settembre all’Aeroporto di Grottaglie (Taranto)

La comunicazione di dati provenienti da sensori (temperatura, energia, umidità, etc.) viene garantita sempre grazie al sistema end- 2 end, e grazie al Sat link, anche da siti monitorati fuori della connettività coperta da reti commerciali, a costi FLAT, sostenibili e prevedibili.

Gli “eventi” inattesi (rotture, furti, incendi etc.) vengono comunicati istantaneamente da qualsiasi sito, consentendo immediata azione. In piu’ e’ possibile attivare live streaming a 0 latency per urgenti sessioni audio/ video.

Totale affidabilità, protezione AES256, e indipendenza del cloud da terzi, consentono la gestione a distanza di macchinari industriali anche complessi e che comportano utilizzo di Vostri costosi e importanti brevetti assolutamente da proteggere, per accensione impianti di produzione, predictive maintenance, manutenzione straordinaria, machine learning.

Fonte: comunicato Darvin Solutions