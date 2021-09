Elettronica al primo posto nella classifica Welfare Index PMO 2021

Per il secondo anno Elettronica si è posizionata al primo posto assoluto nella classifica di Welfare Index PMI* 2021 che premia le aziende “Welfare Champion”, quelle realtà che si sono distinte nelle politiche di welfare aziendale sul panorama nazionale, quest’anno un gruppo ristretto di 105 imprese sul totale delle oltre 4.000 intervistate.

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi al Teatro Eliseo di Roma alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando e della Sottosegretaria di Stato al Ministro dello Sviluppo economico On. Anna Ascani.

Anche per questa edizione il riconoscimento viene assegnato alle migliori storie di welfare aziendale che hanno ottenuto le 5 W del Rating Welfare Index PMI per aver implementato le Best Practice nel perseguire obiettivi di salute, sicurezza e sostenibilità, mettendo al centro i bisogni di assistenza, formazione, work-life balance dei dipendenti, delle loro famiglie e il sostegno al territorio. Quello generato con tali iniziative è il valore aggiunto e il volano di crescita della soddisfazione della popolazione aziendale, e in tal senso Elettronica è stata premiata con la menzione speciale del Comitato Guida per l’Impatto Sociale, “per aver impattato positivamente sulla comunità interna ed esterna grazie alla ricchezza delle iniziative messe in campo e alla cura degli effetti che hanno avuto su tutti gli stakeholders che ruotano attorno all’ecosistema aziendale”

La previdenza integrativa, l’assistenza sanitaria, la conciliazione vita-lavoro, la formazione continua, il sostegno all’istruzione dei figli, gli incentivi per la cultura e il tempo libero, la sicurezza e prevenzione, e in generale le iniziative welfare allargate al territorio e alla comunità hanno fatto raggiungere a Elettronica la vetta della classifica delle aziende eccellenti.

A ritirare il Premio il Presidente e CEO di Elettronica, Ing. Enzo Benigni, che ha dichiarato: “Questo importante riconoscimento ci rende molto orgogliosi. Elettronica celebra quest’anno settant’anni di storia e di successi per i quali ringraziamo soprattutto le nostre persone, il nostro asset più prezioso. Esse rappresentano il presente e il futuro dell’azienda e questo premio è considerato da noi tutti un grandissimo onore e un grande stimolo.

Il sistema di welfare adottato in questi anni ci ha permesso di essere resilienti anche nella fase di emergenza. Il premio Welfare Index è un ulteriore riconoscimento dopo che Elettronica, prima e unica azienda del settore della difesa, è stata annoverata tra le Best Workplaces italiane per il secondo anno consecutivo”.

Fomte: comunicato Elettronica