Elettronica tra le Best Workplaces Europe 2021

Elettronica è rientrata nella selezionatissima classifica Best Workplaces™ Europe 2021, attestandosi al 29esimo posto tra le migliori aziende con più di 500 dipendenti per cui lavorare in Europa. Elettronica si è contraddistinta nel panorama europeo per le politiche di welfare aziendale tra circa 3.000 imprese esaminate.

La classifica viene stilata dall’Istituto GPTW analizzando ogni anno i migliori luoghi di lavoro in Europa, sulla base delle pratiche di gestione HR delle aziende e intervistando oltre mezzo milione di dipendenti in tutto il continente sui fattori chiave che contribuiscono a creare ottimi luoghi di lavoro per tutti. La classifica europea delle Best Workplaces viene stilata – come quella italiana – sulla base del Trust Index, un indice che rappresenta la percezione dei dipendenti riguardo al proprio ambiente di lavoro, analizza la fiducia accordata, il senso di appartenenza nei confronti dell’organizzazione e il livello di correttezza dei rapporti tra colleghi. Il premio è stato assegnato ieri mattina nel corso dell’evento on line, realizzato in collaborazione con The Economist.

Questo prestigioso riconoscimento si accompagna alla recente premiazione di Elettronica come prima classificata assoluta tra le aziende partecipanti al Welfare Index 2021 ricevendo, alla presenza del Ministro del Lavoro Andrea Orlando, la menzione speciale del Comitato Guida per l’Impatto Sociale, “per aver impattato positivamente sulla comunità interna ed esterna grazie alla ricchezza delle iniziative messe in campo e alla cura degli effetti che hanno avuto su tutti gli stakeholders che ruotano attorno all’ecosistema aziendale”.

“Il percorso intrapreso da qualche anno per migliorare il benessere delle nostre persone e rendere la nostra azienda, giorno dopo giorno, un posto migliore, sta dando i suoi risultati. Essere riconosciuti tra le migliori aziende in Europa in tema di welfare ci riempie di orgoglio ” ha dichiarato Domitilla Benigni, Amministratore Delegato & CEO di Elettronica (nella foto sopra).

Abbiamo già raggiunto in Italia questo traguardo da due anni, ma è molto significativo essere riconosciuti una eccellenza in Europa che è per tutta l’azienda il territorio delle più ambiziose sfide imprenditoriali sui prossimi progetti della Difesa. Le nostre persone e le loro preziose competenze sono il futuro dell’azienda e il motore per raggiungere nuovi e sempre più importanti traguardi”.

Fonte: comunicato Elettronica