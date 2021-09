CY4GATE continua a crescere

Il Consiglio di Amministrazione di CY4GATE (AIM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, riunitosi in data odierna ha approvato la Relazione sulla Gestione al 30 giugno 2021.

Il totale valore della produzione è di € 7,0 milioni in significativa crescita del 34% rispetto al 30 giugno 2020 (€ 5,2 milioni) I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a € 5,0 milioni (€ 4,0 milioni) e si ripartiscono come segue a livello di end user:

Tale incremento è dovuto all’importante numero di contratti firmati, nel corso del secondo semestre del 2020 e del primo semestre del 2021 con clienti Istituzionali governativi per prodotti di proprietà nell’ambito della Cyberintelligence e Cybersecurity (QUIPO e la suite di LAWFUL INTERCEPTION e Real time analytics – RTA) e in notevole crescita con clienti Corporate per prodotti di proprietà di Cybersecutity (QUIPO e Real time analytics -RTA). Si evidenzia una contribuzione a livello di mercato domestico pari al 68% Italia e pari al 32% per il mercato Internazionale, nonché una contribuzione per il 91% derivante da prodotti e per il 9% da servizi.

Il totale costo della produzione è di € 5,2 milioni (€ 3,3 milioni) con un incremento di € 1,9 milioni al 30 giugno 2020 essenzialmente per l’aumento dei costi del personale dovuto alle nuove assunzioni.

Il Risultato operativo (EBITDA) è pari a € 1,7 milioni (€ 1,9 milioni) ed evidenzia un EBITDA Margin pari al 34,7%. L’ottima marginalità è conseguente, oltre al positivo andamento del fatturato, al modello di business altamente scalabile attraverso la vendita di software di proprietà.

L’ormai consolidata stagionalità del business comporterà la maturazione di un elevato numero di contratti nel secondo semestre che inciderà positivamente sia sul livello di fatturato che di marginalità.

L’utile di periodo è pari a € 0,3 milioni (€ 1,4 milioni).

Il Patrimonio netto si attesta a € 26,3 milioni rispetto a € 26,0 milioni al 31 dicembre 2020.

La posizione finanziaria netta è positiva (cassa) per € 4,8 milioni circa, in riduzione rispetto al 31 dicembre 2020 (€ 9,0 milioni), essenzialmente per gli importanti investimenti effettuati nel corso del primo semestre 2021 come previsto nel Piano di Sviluppo della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna ha conferito al Dott. Marco Latini il ruolo di Chief Financial Officer e Investor Relations della Società a seguito delle dimissioni per motivi personali, del Dott. Luca Lucidi a far data dal 1° ottobre 2021.

Dott. Marco Latini, in possesso di laurea in Economica, Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Interna e Esterna, ha conseguito un MBA e ha ricoperto importanti incarichi con il ruolo di CFO; da ultimo nominato dal Fondo Armonia SGR quale “CFO e Responsabile della segreteria degli Organi Collegiali di GSA” – gruppo operante nel settore della Safety e Facility Management – a seguito dell’acquisizione del controllo con un’operazione di leveragedbuyout. E’stato, tra l’altro, ancor prima Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in importanti incarichi operativi.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia sentitamente Luca Lucidi per l’importante lavoro svolto e elevata professionalità mostrata anche nella complessa gestione del processo di IPO della Società, e dà il benvenuto a Marco Latini augurandogli una collaborazione proficua e di lunga durata con la Società.

“Sono decisamente soddisfatto dell’andamento di questo primo semestre che ha evidenziato un’importante crescita del nostro fatturato, sostenuto anche dalla riconosciuta e crescente credibilità della nostra value proposition sul dominio cyber, sia nel mercato governativo domestico e internazionale, sia nel mercato corporate italiano, dove stiamo ottenendo i primi successi” ha dichiarato Emanuele Galtieri, CEO & General Manager Cy4gate (nella foto a lato).

“La stagionalità del business, sommata agli importanti investimenti su personale con elevato know-how di settore, ci daranno molte soddisfazioni già per la chiusura dell’anno in corso. Ci tengo ad augurare un importante futuro professionale a Luca Lucidi, che ha sempre collaborato con Cy4Gate con grande professionalità e serietà d’intenti e voglio dare un caloroso benvenuto a Marco Latini, nuovo CFO e Investor Relation della Società, le cui elevate competenze professionali e doti umane sono certo contribuiranno all’ulteriore rafforzamento del team di vertice nel perseguimento di ancor più lungimiranti e sfidanti traguardi per l’Azienda”.

Principali fatti di rilievo avvenuti durante il primo semestre 2021

L’8 gennaio 2021 Emanuele Galtieri è stato nominato Vice Direttore Generale.

Il 15 gennaio 2021 CY4Gate ha ricevuto l’incarico di Cyber Deputy Industry Rapporteur dall’agenzia della Difesa Europea.

Il 22 gennaio 2021 CY4Gate ha esaminato i dati preconsuntivi al 31 dicembre 2020, ha presentato e approvato il piano industriale 2021-23, e ha annunciato il cambio di CEO proponendo Emanuele Galtieri come nuovo CEO della società.

Il 26 gennaio 2021 CY4Gate ha ottenuto la fornitura, per un valore di circa € 3,0 milioni, di complessi sistemi di Cyber Intelligence e Cyber Security a due enti governativi militari in campo navale in Nord America e Golfo.

Il 11 febbraio 2021 CY4Gate si è aggiudicata un importante contratto, del valore di circa € 200mila, con primario ente istituzionale militare, per lo sviluppo di una complessa capacità per la protezione dei sistemi embedded su diverse tipologie di infrastrutture critiche.

Il 19 febbraio 2021 CY4Gate ha comunicato la partecipazione a sostegno del progetto GEODE – Galileo for EU Defence che punta a promuovere lo sviluppo delle capacità militari all’interno dell’Unione Europea.

Il 23 febbraio 2021 è stato siglato un accordo di collaborazione con Engineering, tra i principali attori della trasformazione digitale di aziende e organizzazioni pubbliche e private in Italia e nel mondo, per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi di Cyber Security e di Decision Intelligence.

Il 30 marzo 2021 Cy4Gate si è aggiudicata il premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali, classificandosi al primo posto per la categoria “Raccolta di fondi sul mercato AIM”.

A giugno 2020 CY4GATE ha infatti concluso con successo il collocamento con una domanda complessiva pari a quasi 4 volte l’offerta totale e un controvalore complessivo di collocamento di € 21,1 milioni grazie ad una significativa domanda, composta per il 70% circa da investitori istituzionali italiani e per il 30% dall’estero.

Il 20 aprile 2021 Cy4gate ha comunicato che è in corso il un processo di “due diligence in esclusiva” propedeutico al possibile accordo di integrazione societaria con una target attiva nel segmento della Cyber intelligence – Decision Intelligence.

Il 13 maggio 2021 Cy4gate si è aggiudicata un importante contratto, del valore di circa € 450mila, per la fornitura di un sistema complesso di Cyber Decision Intelligence ad un primario cliente Corporate Hi-Tech Nazionale.

Il 10 giugno 2021 Cy4gate è stata inserita nella shortlist degli European Small and Mid-Cap Awards 2021, categoria “Star of Innovation”. Promossi e organizzati dalla Commissione europea, EuropeanIssuers e FESE (Federation of European Securities Exchanges) gli Award premiano le migliori realtà europee che sono cresciute rapidamente, creando occupazione e valore.

Principali fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del primo semestre 2021

Il 5 luglio 2021 Cy4gate si è aggiudicata un contratto per la fornitura di un progetto complesso di Decision Intelligence per un valore di circa € 500.000 ad un importante player Corporate italiano, operante nel settore hi[1]tech.

Il 20 luglio 2021 Cy4gate si è aggiudicata un contratto del valore di circa € 200.000 per l’implementazione di un importante attività di Ricerca e Sviluppo nel settore della cyber intelligence e cyber security applicata al mondo dell’Aerospace & Defence.

Il 1° settembre 2021 è stato siglato un accordo di collaborazione con Exprivia, società italiana quotata in Borsa Italiana nel mercato MTA e a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology. Tra le prime attività che saranno svolte grazie alla nuova partnership vi è l’integrazione della tecnologia proprietaria RTA (Real Time Analytics) di Cy4gate nel nuovo Security Operations Center (SOC) di Exprivia, il centro servizi per la sicurezza informatica di aziende, istituzioni e pubblica amministrazione.

Il 3 settembre 2021 Cy4Gate si è aggiudicata una importante commessa, per un valore di circa € 500.000 con una importante società italiana attiva nei servizi tecnologici B2B, B2C e B2G, avente ad oggetto lo sviluppo di un progetto basato su tecnologie e architetture disponibili nell’RTA (Real Time Analytics).

L’8 settembre 2021 Cy4Gate si è aggiudicata un contratto del valore di circa € 200.000 con una importante azienda Europea dell’Aerospazio e Difesa, per l’implementazione di un importante attività di Ricerca e Sviluppo nel settore della cyber intelligence e cyber security applicata al mondo dell’Aerospace & Defence.

Il 16 settembre 2021 Cy4Gate comunica di essere parte di un programma europeo finanziato da una importante Agenzia Europea per la Difesa Cibernetica, che doterà i partners di una avanzata ed innovativa capacità di contrasto alle incombenti e persistenti minacce cibernetiche. È uno dei progetti, del valore superiore a € 300.000, che si inseriscono nel contesto dello European Defence Fund (EDF) con il primario obiettivo di rendere

autonomi i Paesi dell’Unione, nel settore della difesa e promuovere la cooperazione militare tra i membri.

Evoluzione prevedibile della gestione

Le prospettive di mercato sono molto positive, consentono alla Società di perseguire, nel prossimo triennio, un consistente programma di acquisizione ordini e permettono di guardare con fiducia al conseguimento di positivi risultati economico- finanziari nel breve-medio periodo sulla base dei seguenti presupposti:

– Mercati attrattivi ed in forte crescita: Cyberintelligence e Cybersecurity mostrano un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 15%;

– Motore tecnologico solido: 6 soluzioni proprietarie SW che permettono la scalabilità del modello di business in termini di ricavi ed elevate marginalità;

– Posizionamento su trend tecnologici chiave identificati da Gartner nei settori di riferimento Corporate (sistemi di decision intelligence e SIEM avanzati);

– Assoluta UNICITA’ di Cy4gate nel panorama competitivo italiano ed europeo;

– Nuovi Profili di regolamentazione nazionale ed europea favorevoli alla creazione di aziende digitali SW europee: nuovo DPCM sul Perimetro di sicurezza cibernetica (che recepisce direttive europee) che identifica una serie di aziende ed enti critici e determina che queste ultime debbano essere difese da tecnologie validate a livello europeo/italiano;

– Fondi collegati al recovery fund su digitale e cybersecurity;

– Nuovi modelli di lavoro collegati alla pandemia che ha di fatto incrementato i rischi di attacchi cyber per le imprese.

In data 22 gennaio 2021 la Cy4Gate ha approvato il Business Plan 2021 – 2023 le cui assunzioni alla base della crescita dei Ricavi, nell’arco del triennio, derivano dal consolidamento ed ulteriore incremento dei contratti con clienti governativi, aumento dei contratti su clienti corporate, con gli attuali prodotti proprietari; dallo sviluppo di ulteriori prodotti cyber sempre proprietari, nonché dall’espansione nei mercati esteri nei tre anni di Piano, per arrivare a raggiungere a fine 2023 un obiettivo di fatturato con una crescita organica del 40% (CAGR) con esclusione di future operazioni di M&A, come definito in sede di IPO, che darà una ulteriore accelerazione alla crescita di Cy4Gate.

Tra i principali target 2023 si evidenziano:

▪ Ricavi totali superiori ai € 30 milioni

▪ Marginalità nell’intorno del 40% (EBITDA Margin)

▪ PFN positiva grazie alla positiva generazione di cassa

Fonte: comunicato CY4GATE