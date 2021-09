Erdogan costruisce il “Pentagono turco”

Il governo turco, su direttiva del presidente Recep Tayyip Erdogan, ha avviato i lavori di costruzione di un gigantesco complesso militare che ospiterà i dipendenti della Difesa, ribattezzato pomposamente “il Pentagono turco”. Secondo quanto riferisce Nikkei Asia, alla cerimonia per la posa della prima pietra, che si è tenuta il 30 agosto, Erdogan ha sottolineato che la nuova struttura – per ora indicata in via provvisoria “la Mezzaluna” – servirà a “infondere terrore” ai nemici della Turchia.

Nel suo discorso Erdogan ha spiegato che il complesso si estenderà su una superficie di circa 12,5 chilometri quadrati (ben più grande quindi del “vero” Pentagono) e ospiterà al suo interno fino a 15mila membri dello staff della Difesa.

Secondo le immagini finora pubblicate, il complesso “Crescent Star” turco mostra una struttura ad anello simile al Pentagono. ma modellata al contempo sulla bandiera nazionale. Il Daily Sabah precisa che un gigantesco edificio a forma di stella dovrebbe fungere da area espositiva e ingresso al complesso, mentre un altro vasto edificio a forma di mezzaluna avvolge un’intera area all’aperto per le cerimonie ufficiali.

Il completamento è previsto entro maggio 2023 – anno in cui si svolgeranno anche le elezioni presidenziali – e sarà riservato ai membri del personale militare e del ministero della Difesa. “In questo luogo – ha detto Erdogan – stabiliremo una struttura che incuterà paura ai nostri nemici grazie alla sua posizione e saprà dare al tempo stesso fiducia ai nostri amici”.

La cerimonia si è svolta il 30 agosto scorso in concomitanza con la festa nazionale turca, in cui si celebra la vittoria nella battaglia di Dumlupınar, fra i momenti principali della guerra di indipendenza degli anni ‘20 del secolo scorso. Si tratta di una delle date dal più alto valore simbolico per tutto il Paese e usata come occasione di propaganda per rafforzare l’identità e il sentimento patriottico.

(con fonte Asianews)

Foto Anadolu