Formati i primi istruttori di blindo Centauro 2

Si è concluso nei giorni scorsi, presso la Scuola di Cavalleria, il 1° Corso “Istruttore per Operatore Blindo Centauro 2”, tenuto da personale tecnico del Consorzio Iveco Oto Melara, a favore del personale dei Dipartimenti Didattici e del Gruppo Squadroni addestrativo dell’Istituto.

La nuova piattaforma da combattimento, attualmente in dotazione alla Scuola di Cavalleria, rientra nel programma di sostituzione della blindo armata “Centauro” in servizio dal 1992, per dotare i reggimenti di Cavalleria di linea di un veicolo da combattimento efficace, moderno e versatile; è equipaggiata con una bocca da fuoco da 120 mm, sistemi di comando e controllo digitalizzati e un’elevata protezione balistica, anti mina e anti Improvised Explosive Devices (IED).

In questa prospettiva di ammodernamento, l’Istituto, centro di formazione e specializzazione del personale dell’Esercito assegnato all’Arma di Cavalleria, in collaborazione con i tecnici e gli ingegneri del consorzio Iveco-Leonardo, ha avviato un corso per qualificare i primi 10 Istruttori; gli stessi costituiranno l’ossatura della Forza Armata per la riqualificazione di tutto il personale dei reggimenti di Cavalleria di linea, che stanno ricevendo la nuova piattaforma da combattimento.

Il corso è stato articolato su lezioni teoriche e attività pratiche. In particolare, le lezioni teoriche, suddivise in tre fasi di studio, denominate “Scafo”, “Torretta” e “TLC”, hanno avuto rispettivamente l’obiettivo di abilitare gli istruttori alla guida, all’impiego dell’armamento principale (torre Hitfact – 2), del sistema di Sistema di Comando Controllo e Navigazione (SICCONA) e dei sottosistemi per le telecomunicazioni.

L’iter formativo del personale istruttore si è chiuso con una esercitazione a fuoco nella quale si sono potute apprezzare le pregevoli caratteristiche del sistema d’arma e l’eccellente livello di preparazione raggiunto dal personale qualificato.

Fonte: Esercito Italiano