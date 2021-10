Un nuovo UAV russo?

L’Agenzia di stampa russa RIA Novosti ha riferito che l’Istituto di Ricerca Scientifica delle Moderne Tecnologie di Telecomunicazione di Smolensk ha sviluppato un nuovo veicolo aereo senza pilota (UAV) noto col nome di Merlin-VR.

Alla presentazione del progetto è stato reso noto che il nuovo drone è stato progettato per la ricognizione a lunga durata fino a 10 ore in modalità automatica e semiautomatica e a quote fino a 5000 metri: il Merlin-VR è dotato inoltre di un carico utile massimo fino a 6,5 chili.

Il nuovo drone è in grado infatti di portare a bordo diverse opzioni di sensori per la localizzazione operanti sia nel campo del visibile che in quello infrarosso. Grazie anche all’utilizzo di un motore ibrido per il volo in quota il Merlin-VR risulterebbe inoltre difficile da rilevare.

Secondo una fonte nel complesso militare-industriale citata da RIA Novosti il dispositivo è stato mostrato ai rappresentanti del ministero della Difesa russo e ora si sta valutando la possibilità di testarlo.

L’Istituto di ricerca russo aveva presentato in passato un sistema senza equipaggio noto come “Filibuster” che includeva i droni “Merlin-21BM” che tuttavia avevano dimensioni significativamente più piccole e conseguentemente tutte le prestazioni quali autonomia, carico e quota massima di volo erano inferiori rispetto a quelli del nuovo Merlin-VR.