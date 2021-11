a4ESSOR e OCCAR firmano i contratti ESSOR New Capabilities (ENC) per l’interoperabilità tra le Forze Armate europee

a4ESSOR SAS (Alliance for ESSOR), joint venture multinazionale che sta sviluppando una tecnologia sicura europea Software Defined Radio (SDR), ha firmato il contratto di procurement con OCCAR, l’organizzazione intergovernativa europea per la cooperazione congiunta sugli armamenti, per la realizzazione del progetto ESSOR New Capabilities (ENC). L’iniziativa è stata finanziata dal Programma europeo per lo sviluppo industriale della Difesa (EDIDP) nell’ambito del Grant Agreement n. 044.

ESSOR New Capabilities punta a sviluppare tre nuove forme d’onda – ESSOR NBWF, ESSOR 3DWF e ESSOR SATCOM WF – che aumenteranno l’interoperabilità delle Forze Armate europee. Inoltre, il progetto prevede il potenziamento del framework pre-esistente, con l’obiettivo di gestire le forme d’onda durante l’intero ciclo di vita e garantirne l’interoperabilità una volta che saranno trasferite sui terminali radio nazionali.

Lino Laganà, Presidente e Direttore Generale di a4ESSOR, ha sottolineato che il nuovo contratto è un elemento chiave nel quadro della Difesa comune europea. Ha evidenziato, inoltre, il privilegio e la grande responsabilità di gestire i nuovi progetti finanziati dalla Commissione Europea e dalle nazioni ESSOR – Italia, Francia, Spagna, Polonia, Germania e Finlandia – dopo il lavoro e i positivi risultati raggiunti con la prima forma d’onda, l’ESSOR Wide Band WaveForm, e nell’ambito del framework ESSOR.

Il progetto ENC rientra nel programma ESSOR, focalizzato sul miglioramento dell’interoperabilità e della sicurezza delle comunicazioni tattiche terrestri (ESSOR HDR WF e ESSOR NBWF), aria-terra-aria (ESSOR 3DWF) e satellitari (ESSOR SATCOM WF).

Assicurando la conformità alle piattaforme Software-Defined Radio basate su ESSOR e sulla Software Communication Architecture (SCA) e adottando una metodologia molto rigorosa nella qualificazione dell’interoperabilità tra tutte le radio del consorzio che ospitano queste forme d’onda, ESSOR garantisce alle Forze Armate un’effettiva capacità di operare insieme.

Il contratto di procurement segue il Grant Agreement dell’EDIDP, che OCCAR, per conto della Commissione Europea, e i partner ESSOR hanno firmato lo scorso luglio.

Il progetto vedrà anche il coinvolgimento di alcune società che non sono parte delle nazioni ESSOR, ossia Telespazio Belgio, controllata da Telespazio (joint venture tra Leonardo, 67%, e Thales, 33%) e Edisoft (Portogallo).

L’EDIDP, iniziativa preliminare al Fondo Europeo per la Difesa (EDF), è un programma industriale dell’Unione Europea finanziato dalla Commissione Europea per sostenere la competitività e la capacità innovativa dell’industria della Difesa europea.

Lo scopo del Programma ESSOR è sviluppare la tecnologia pan-europea Software Defined Radio (SDR) per migliorare la capacità delle Forze Armate di cooperare nelle operazioni di coalizione.

Il programma è stato avviato nel 2009 sotto l’egida dell’Agenzia europea per la difesa (EDA) ed è attualmente sponsorizzato dai governi di Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Spagna.

La joint venture Alliance for ESSOR (a4ESSOR SAS) è stata scelta dall’Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement (OCCAR) per gestire il consorzio industriale, di cui fanno parte Bittium (Finlandia), Indra (Spagna), Leonardo (Italia), Radmor (Polonia), Rohde & Schwarz (Germania) e Thales (Francia).

In aggiunta alla forma d’onda HDR (European High Data Rate), il programma ha sviluppato e convalidato un’architettura SDR europea, che è stata qualificata su sei diverse piattaforme europee.

I vantaggi dell’interoperabilità della forma d’onda sono regolarmente dimostrati attraverso test di rete che coinvolgono diverse piattaforme nazionali.

a4ESSOR S.A.S. è una joint venture di diritto francese, costituita da sei società leader nell’UE: Bittium Wireless Ltd, Indra, Leonardo Spa, Radmor SA, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG e Thales Communications & Security SAS) per gestire e coordinare le attività e i contratti dei partner e per promuovere i prodotti ESSOR.

Bittium è un’azienda finlandese con oltre 35 anni di esperienza nelle tecnologie avanzate per le comunicazioni radio. Per il mercato della difesa e della sicurezza, Bittium fornisce prodotti e soluzioni all’avanguardia per comunicazioni tattiche e sicure, rendendo disponibili dati e voce a banda larga a tutte le Forze Armate in campo. Nell’ambito delle comunicazioni sicure, Bittium offre dispositivi mobili collaudati e soluzioni di sicurezza informatica certificate fino al livello “RISERVATO”. I ricavi netti registrati nel 2020 ammontano a 78,4 milioni di euro e l’utile operativo è di 2,1 milioni di euro. Bittium è quotata al Nasdaq Helsinki Exchange

Indra è uno dei più importanti operatori globali nella tecnologia e nella consulenza ed è partner tecnologico per le operazioni di core business dei suoi clienti. L’azienda è leader nella fornitura di soluzioni proprietarie in segmenti specifici nel mercato dei trasporti e della Difesa, nelle tecnologie dell’informazione e per la trasformazione digitale in Spagna e America Latina attraverso la sua controllata Minsait.

Il modello di business si basa su una vasta gamma di prodotti di alto valore con un’alta componente di innovazione. Nell’anno finanziario 2020, Indra ha raggiunto un fatturato di 3.043 miliardi di euro, con circa 48.000 addetti, una presenza in 46 Paesi e operazioni commerciali in oltre 140 nazioni.

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; E lectronics; Cyber Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2020 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,4 miliardi di euro e ha investito 1,6 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L’azienda dal 2010 è all’interno del Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) e nel 2020 è confermata Industry leader del settore Aerospace & Defence per il secondo anno consecutivo.

RADMOR S.A. fa parte di WB, il più grande Gruppo di capitale privato polacco nell’industria della difesa. RADMOR progetta, produce e fornisce soluzioni avanzate di radiocomunicazioni per servizi militari e civili. L’azienda svolge attività per la difesa e la sicurezza per la Polonia, produce radio militari e distribuisce radio civili. RADMOR si concentra sulla ricerca e sviluppo di moderni sistemi di radiocomunicazione, nonché dispositivi (palmari, manpack e radio veicolari nelle bande HF / VHF / UHF e 2,4 GHz), forme d’onda (banda stretta / banda larga) e software specializzati (ad esempio SCA, SCIP, NOVE). Queste attività sono supportate da un laboratorio accreditato (esposizione ambientale, compatibilità EMC) e dalla linea di produzione. RADMOR, insieme alle altre aziende del Gruppo WB, fornisce sistemi militari completi a diverse Forze terrestri in tutto il mondo

Rohde & Schwarz è un fornitore leader di soluzioni nei settori di test e misurazione, trasmissione e media, aerospaziale, difesa, sicurezza, reti e sicurezza informatica. Gli innovativi prodotti di comunicazione, informazione e sicurezza del Gruppo tecnologico supportano clienti industriali e governativi nel garantire un mondo più sicuro e connesso. Al 30 giugno 2020, Rohde & Schwarz conta circa 12.300 dipendenti in tutto il mondo. Il Gruppo ha realizzato un fatturato netto di 2,58 miliardi di euro nell’anno fiscale 2019/2020 (da luglio a giugno). L’azienda ha sede a Monaco di Baviera, in Germania, e ha filiali in più di 70 Paesi con hub regionali in Asia e America. Rohde & Schwarz è il principale fornitore del sistema radio integrato delle Forze Armate tedesche (Bundeswehr) (SVFuA, nome di serie: SOVERON D).

Thales (Euronext Paris: HO) è leader globale nelle tecnologie avanzate con investimenti in innovazioni digitali e “deep tech” – connettività, big data, intelligenza artificiale, sicurezza informatica e informatica quantistica – per un futuro sicuro, cruciale per lo sviluppo delle nostre società. Il Gruppo offre ai propri clienti – aziende, organizzazioni e governi – nei settori della difesa, aeronautica, spazio, trasporti, identità digitale e sicurezza soluzioni, servizi e prodotti per svolgere attività critiche in cui l’individuo resta l’elemento di forza dietro tutte le decisioni. Thales ha 81.000 dipendenti in 68 Paesi. Nel 2020 il Gruppo ha generato un fatturato di 17 miliardi di euro.

EDISOFT è una joint venture tra Thales, NAV Portugal e idD Portugal Defence, che promuove e fornisce soluzioni innovative che migliorano la sicurezza dei sistemi critici dei suoi clienti, su terra, mare, aria, spazio e cyberspazio, attraverso un team tecnico di eccellenza. EDISOFT ha il suo quartier generale a Lisbona e gestisce una stazione di terra spaziale nell’isola di Santa Maria (Azzorre). La società forniscce agli enti portoghesi impegnati nei settori dell’aeronautica, dello spazio, della sicurezza e della difesa un accesso permanente alle soluzioni più avanzate, anche nel corso di eventi critici. Dall’integrazione di sistemi Naval & ISR, alla fornitura di servizi per la sicurezza marittima e spaziali altamente critici, EDISOFT fornisce software ATM, C2 e Spazio all’avanguardia in tempo reale ad alcuni dei clienti più esigenti al mondo.

Telespazio Belgium, società controllata da Telespazio (joint venture tra Leonardo, 67%, e Thales, 33%), è una società di servizi situata a Transinne, nel Parco Galaxia, che opera nei settori legati all’ingegneria e alla gestione di sistemi spaziali. Fornisce servizi e applicazioni all’avanguardia, servizi di ingegneria e supporto nel campo dei programmi spaziali e dei progetti ad alta tecnologia. Come parte di uno dei principali operatori mondiali nel campo delle soluzioni e dei servizi satellitari, Telespazio Belgio è all’avanguardia nella fornitura di servizi satellitari avanzati e innovativi per la navigazione, l’osservazione della terra e le operazioni spaziali.