Tempi lunghi per l’ammodernamento dell’elicottero d’attacco sudafricano Rooivalk

La nuova versione dell’elicottero da combattimento sudafricano Rooivalk Mk II resta per ora solo un’ipotesi di studio tecnico. Lo ha reso noto la società Denel in un’informativa al ministero delle Imprese pubbliche di Pretoria (DPE).

Nel 2015 Denel è stata incaricata dall’Armaments Corporation of South Africa (Armscor), l’agenzia per l’approvvigionamento di armi del Ministero della Difesa sudafricano, di sviluppare uno studio sull’ obsolescenza delle armi e dell’avionica dei 12 elicotteri da attacco Rooivalk per definire un programma di aggiornamento.

Il contratto da 10 milioni di rand ha portato nel 2016 alla messa a punto di uno studio a cui però non hanno fatto seguito ulteriori commesse né la Difesa ha provveduto a stanziare risorse per questo programma, come è stato confermato anche recentemente dal DPE rispondendo a un’interrogazione parlamentare.

Denel ha da tempo preso in esame l’aggiornamento dei sistemi di mira, avionica, radio e computer di missione. I Rooivalk sono equipaggiati con razzi FZ da 70 mm e un cannone da 20 mm GA-1 Ratler (con serbatoio da 700 colpi) mentre il missile anticarro Mokopa, sebbene sviluppato e testato specificatamente per l’elicottero alla fine degli anni ’90, non è mai stato integrato sul Rooivalk dalla South Africa Air Force a causa dei limiti di bilancio.

Denel ha preso in esame i razzi a guida laser a basso costo come opzione di precisione per i Rooivalk ottenendo buoni risultati dai test già nel 2015 quando un razzo a guida laser FZ lanciato da un Rooivalk a 5 chilometri di distanza ha colpito il bersaglio a meno di un metro dal centro.

I piloti lamentano i frequenti guasti al cannone calibro 20 mm che hanno inficiato le prestazioni in azioni di combattimento nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) dove i Rooivalk sono assegnati ai caschi blu dell’ONU (MONUSCO), un gap su cui sta già lavorando Denel.

Il Rooivalk è entrato in servizio nel 1997 ottenendo l’operatività iniziale due anni dopo ma è pienamente operativo solo dal 2007.