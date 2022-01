IFTS: i primi piloti giapponesi al 61° Stormo per l’addestramento avanzato

In accordo al Technical Arrangement siglato nell’ottobre del 2021 tra l’Aeronautica Militare e la Japan Air Self – Defense Force, martedì 11 gennaio 2022 sono giunti presso l’aeroporto militare “F. Cesari” di Galatina, sede del 61° Stormo, due allievi piloti giapponesi, accompagnati dal Senior National Representative, per frequentare i corsi di addestramento avanzato (Fase IV) nella cornice dell’International Flight Training School (IFTS).

I giovani piloti nipponici, dopo una prima fase di in-processing presso il 61° Stormo, verranno inviati presso il Centro di Formazione Aviation English di Loreto per la frequenza di un corso di inglese della durata di circa due mesi, per poi iniziare il “Lead-In to Fighter Training Course”, addestramento di Fase IV, propedeutico all’avvio del personale navigante sui velivoli militari ad altissime prestazioni.

L’arrivo degli allievi giapponesi si innesta nel quadro del processo di avvio operativo dell’International Flight Training School (IFTS), un progetto nato dalla collaborazione strategica tra l’Aeronautica Militare e Leonardo Company per la realizzazione di un polo di eccellenza internazionale nel settore dell’addestramento avanzato al volo dei piloti militari.

Da ieri dunque, all’ingresso dell’aeroporto militare di Galatina “F. Cesari”, si aggiunge la bandiera del Giappone accanto a quelle di Argentina, Arabia Saudita, Austria, Germania, Grecia, Qatar, Singapore e Stati Uniti, tutti Paesi che attualmente hanno allievi piloti e/o istruttori di volo alla scuola di Galatina, una realtà addestrativa unica nel panorama mondiale.

L’iniziativa IFTS ha, in estrema sintesi, messo a fattor comune due eccellenze nazionali, una pubblica e una privata: da una parte ci sono le capacità dell’Arma Azzurra nel comparto dell’addestramento al volo, in particolar modo quelle consolidate presso la scuola di Galatina in oltre 75 anni di esperienza nella formazione di piloti italiani e stranieri; dall’altro, le risorse della principale realtà industriale italiana nel campo della sicurezza e della difesa.

Un programma ad altissima valenza strategica che mira a soddisfare la crescente domanda dell’Aeronautica Militare e dei Paesi partner per la formazione dei propri piloti.

Il progetto consentirà di raddoppiare l’attuale offerta addestrativa attraverso la creazione di nuovo polo addestrativo distribuito tra la base di Galatina e quella di Decimomannu in Sardegna, dove è in corso di realizzazione il nuovo campus IFTS.



Dipendente dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari, il 61° Stormo ha il compito di provvedere all’addestramento al volo su aviogetti di fase II – Primary Pilot Training, comune a tutti gli allievi piloti militari, finalizzata alla individuazione delle linee su cui voleranno (fighters, pilotaggio remoto (RPA), elicotteri, trasporto); di fase III – Specialized Pilot Training, rivolta esclusivamente agli allievi piloti selezionati per le linee “Fighter” e “RPA” che si conclude con il conseguimento del brevetto di pilota militare (aquila turrita); e di fase IV – Lead In to Fighter Training – LIFT, propedeutica al successivo impiego sui velivoli fighter di ultima generazione.

L’attività formativa del 61° Stormo è indirizzata agli allievi piloti dell’Aeronautica Militare italiana, delle altre Forze Armate e dei Paesi alleati/partner, in tutte le fasi di volo secondo le richieste di ciascun Paese.

Fonte comunicato Aeronautica Militare – 61° Stormo ( Magg. Guerrieri – 1° Lgt Vernaglione)