Boeing offre al Canada il velivolo da pattugliamento marittimo P-8A Poseidon

Boeing ha annunciato ieri l’offerta del velivolo da pattugliamento marittimo P-8A Poseidon al Canada che ha emesso un requisito per un velivolo a lungo raggio (Programma Canadian Multi-Mission Aircraft – CMMA) con cui sostituire la flotta della Royal Canadian Air Force di velivoli CP-140 Aurora (P-3C Orion) e migliorerà le sue capacità di guerra anti-sottomarino (ASW) e di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR).

Boeing evidenzia in un comunicato che, gli oltre 140 P-8A in servizio hanno già effettuato più di 400.000 ore di volo senza incidenti in tutto il mondo: il Poseidon è stato ordinato da US Navy, Royal Air Force, Royal Australian Air Force, Royal New Zealand Air Force, Marina indiana, Royal Norwegian Air Force, Marina della Repubblica di Corea e Marina Tedesca.

Boeing sottolinea le capacità multi-missione del P-8A: ASW, ISR, assistenza umanitaria, soccorso in caso di calamità e missioni di ricerca e soccorso (SAR) e l’ampia comunanza con il velivolo commerciale Boeing 737NG, che dispone di infrastrutture di supporto in tutto il mondo.

La comunanza nei ricambi e nell’addestramento per equipaggi e manutentori riduce sostanzialmente i costi logistici e di gestione.

Immagine: Boeing