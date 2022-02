Leonardo al Singapore Airshow

Leonardo è presente al Singapore Airshow 2022 (15-18 febbraio, stand B-H39), presentando le sue capacità nei settori di elettronica, aeromobili, elicotteri, cyber security e soluzioni tecnologiche ai clienti dell’Indo-Pacifico.

Leonardo ha una forte presenza a Singapore con il suo ufficio di rappresentanza e filiale e considera il governo di Singapore un cliente particolarmente importante. In tutta la regione, Leonardo punta a rafforzare le alleanze esistenti e svilupparne di nuove, con la rete di partnership internazionali dell’azienda parte fondamentale del suo piano strategico BeTomorrow2030.

In tutta la regione dell’Indopacifico, le preoccupazioni territoriali e di sicurezza stanno generando requisiti esigenti per modernizzare le forze armate e di sicurezza. In particolare sono richieste soluzioni ISR avanzate, da sensori all’avanguardia a sistemi integrati completi, come il radar di sorveglianza aereo Osprey, Miysis DIRCM, ATOS Mission Management System e Integrated Naval Combat System, che comprende un Combat Management System ( CMS), sensori e sistemi di comunicazione.

Altre soluzioni avanzate di Leonardo in mostra all’Airshow di Singapore includono la prima esca attiva al mondo BriteCloud per la protezione degli aeromobili, il sistema SAGE Electronic Support Measures, il laser Type 163 compatto e leggero per le forze di terra e il sistema acustico ULISSES per l’Anti Submarine Warfare.

In mostra anche due radar ad alte prestazioni progettati per missioni di difesa aerea, il Kronos Power Shield Land e il RAT-31-DL.

Leonardo presenta inoltre il proprio portafoglio di offerte di protezione informatica e fisica per le infrastrutture critiche nazionali (CNI), la difesa e gli asset spaziali. La presenza regionale della società è stata rafforzata di recente con la firma di un contratto per la fornitura di una piattaforma di Cyber Threat Intelligence a un prestigioso cliente istituzionale nel settore della difesa.

Il portafoglio di ala fissa di Leonardo comprende addestratori, rappresentati dall’M-345 e M-346 e dal relativo Ground-Based Training System (GBTS). Questo sta attirando clienti anche nell’Indo Pacific attraverso la collaborazione dell’azienda con l’Aeronautica Militare Italiana per la creazione dell’IFTS (International Flight Training School), fornendo un efficace sistema di addestramento per i piloti di caccia.

Altre soluzioni aeronautiche di interesse per le forze armate della regione sono il P-72 MPA/ASW e il C-27J per trasporto tattico e missioni speciali.

Il portafoglio elicotteri di Leonardo è rappresentato all’Airshow di Singapore dai modelli in scala dell’AW189, nonché dagli elicotteri AW169 e AW109. La società ha recentemente visto l’AW139M aumentare la sua presenza tra gli operatori militari in Australasia e vede opportunità significative per ulteriori vendite della sua piattaforma militare AW159 nei compiti antisom.

(con fonte comunicato Leonardo)