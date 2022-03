Il direttore di Analisi Difesa ospite a Radio 3 Mondo (Radio RAI) del 28 febbraio

Il direttore di Analisi Difesa ospite a Radio 3 Mondo (Radio RAI) del 28 febbraio

Ucraina, verso i negoziati

È il giorno dell’attesa, dello spiraglio, con tutte le cautele e lo scetticismo che circondano l’inizio dei negoziati tra la delegazione russa e quella ucraina al confine bielorusso. Uno spiraglio davvero sottile, visto che intanto si continua a sparare, i paesi europei e gli Usa invitano i propri cittadini a lasciare la Russia e si agita lo spettro della minaccia atomica. Ne parliamo con Vladislav Maistrouk, giornalista e produttore tv da Kiev; Emma Farnè, inviata Rai da Dnipro; Nico Piro, giornalista Rai inviato a Rostov sul Don; Andrei Kortunov, direttore del Russian Council di Mosca; Gianandrea Gaiani, esperto di strategia militare, direttore di Analisi Difesa, rivista online di politica e analisi militare italiana e collaboratore de Il Sole 24 Ore; Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes; Lucia Goracci, corrispondente Rai da Istanbul; Lorenzo Tondo, giornalista, collabora con il Guardian e il New York Times, si trova al confine Polonia e Ucraina; Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia; Marianna Soroneyevich, giornalista per l’editore multimediale Make my own media, rappresentante e della comunità ucraina.

