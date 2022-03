L’Ucraina di von Clausewitz: Il Paradigma intervista il direttore di Analisi Difesa

Il generale prussiano e teorico della guerra Von Clausewitz scriveva: «La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. La guerra non è, dunque, solamente un atto politico, ma un vero strumento della politica, un seguito del procedimento politico, una sua continuazione con altri mezzi.»

Partendo da questa celebre frase, abbiamo inteso fare luce sul conflitto ucraino intervistando Gianandrea Gaiani, direttore responsabile di Analisi Difesa (www.analisidifesa.it). Sembra che l’Europa e l’Italia stiano rielaborando il trauma dell’esistenza di una realtà complessa come quella internazionale non senza qualche singulto isterico. Cosa è accaduto e cosa potrebbe accadere in Ucraina e in Europa? chi ci guadagna davvero e chi ci perde? perché la Russia ha invaso l’Ucraina? quale il ruolo della NATO, della Russia e degli europei?

A questo link il video dell’intervista: https://youtu.be/N5ReG8Lkc_I