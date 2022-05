Al Salone del Libro di Torino la Difesa presenta “Afghanistan….a testa alta”

Le Forze Armate prenderanno parte alla XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro che si svolgerà a Torino dal 19 al 23 maggio. Saranno oltre 30 gli eventi che verranno presentati all’interno dello stand dello Stato Maggiore della Difesa presso il padiglione Oval del Lingotto Fiere (Stand W114).

Quest’anno il tema del Salone è “Cuori Selvaggi”. In questo contesto, le Forze Armate si alterneranno nel corso delle cinque giornate del Salone del Libro presso lo stand della Difesa presentando eventi e pubblicazioni che tratteranno temi che spazieranno dall’innovazione tecnologica, fondamentale per affrontare le nuove sfide che caratterizzano i moderni scenari operativi, alle proprie radici storico – culturali (per il programma dettagliato si rimanda al link https://www.difesa.it/Content/Manifestazioni/SaloneLibro/Salone_Libro_Torino_2022/Pagine/default.aspx).

Lo Stato Maggiore della Difesa presenterà venerdì 20 maggio alle ore 16.00 il volume dal titolo “Afghanistan…a testa alta”, vent’anni di operazioni militari in Afghanistan raccontati attraverso le immagini, i ricordi, le emozioni e le testimonianze dei protagonisti.

Il curatore del libro, Direttore della testata on line Analisi Difesa, Gianandrea Gaiani alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Cavo Dragone, modererà l’evento che prevede gli interventi di alcune tra le figure di spicco dell’esperienza militare italiana in Afghanistan, il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello attuale Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa e già Comandante del Regional Command West nell’ambito dell’Operazione ISAF e il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale già vice comandante della missione Resolute Support.

I giornalisti e le troupe televisive che desiderino documentare l’evento, potranno accreditarsi entro le ore 18.00 di giovedì 19 maggio 2022, inviando una mail all’indirizzo [email protected] completa di nome, cognome, data e luogo di nascita, testata giornalistica, numero tesserino, numero di telefono.

Nei prossimi giorni lo Stato Maggiore della Difesa continuerà a fornire quotidianamente le notizie sugli appuntamenti in programma.

Per informazioni scrivere a [email protected]