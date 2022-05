L’anti-drone Snow Leopard di Elettronica a protezione dell’adunata degli Alpini

In occasione della 93esima adunata nazionale degli Alpini, svoltasi nei giorni scorsi a Rimini, Elettronica ha contribuito a presidiare la sicurezza delle infrastrutture e dell’area delle celebrazioni con il suo Anti-drone Snow Leopard, l’evoluzione del sistema ADRIAN.

L’azienda, in prima linea da anni nel fornire soluzioni per il contrasto delle minacce provenienti dai droni malevoli, ha dispiegato a concorso della protezione dell’area interessata dall’evento il suo sistema Snow Leopard che – studiato ed implementato per essere impiegato in contesti in cui l’elevata mobilità operativa, la flessibilità e la facilità di installazione e re-deployment sono caratteristiche essenziali – è in grado di operare anche in movimento ed in condizioni avverse.

Snow Leopard, concepito con i più evoluti algoritmi di Intelligenza Artificiale, è frutto di considerevoli investimenti dell’azienda in Ricerca e Sviluppo e, come l’intera famiglia di prodotti Anti-Drone, combina sotto-sistemi Radar, Direction Finder ed Optronici tutti coordinati e gestiti da un sistema di Comando e Controllo che permette all’operatore di garantire la corretta esecuzione della missione assegnata.

La famiglia Anti-Drone di Elettronica può essere impiegata con differenti architetture in base all’esigenza per gestire l’intera sequenza operativa – dall’intercettazione alla neutralizzazione – con ulteriore possibilità di individuazione della posizione del pilota a terra.

Fonte: comunicato Elettronica