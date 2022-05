Leonardo al Salone BSDA di Bucarest

Leonardo è presente al Salone BSDA, evento biennale sulla Difesa, l’Aerospazio e la Sicurezza che si tiene a Bucarest, Romania, dal 18 al 20 di maggio.

L’azienda è pronta a presentare una vasta gamma di tecnologie avanzate e soluzioni multidominio che si focalizzano sul soddisfacimento dei requisiti della difesa rumena ed in generale dell’area balcanica, nel particolare contesto geopolitico che nell’attuale evoluzione esprime più che nel passato necessità di soluzioni affidabili ed efficaci in ogni contesto della difesa. Leader nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, Leonardo, sviluppa tecnologie integrate multi dominio che rispondono efficacemente alle esigenze di ogni missione per garantire la superiorità operativa in ogni ambito (aereo, terrestre, marittimo, spaziale e cyber).

In linea con i propri valori di business, anche in Romania Leonardo approccia il mercato proponendo un modello di business ampiamente aperto alla cooperazione ed allo sviluppo di sinergie e partnership industriali.

Nell’ambito dei propri programmi aeronautici ad “ala fissa” il focus durante il Salone sarà sul C-27J Spartan Next Generation nella configurazione ISR – Intelligence, Reconnaissance, Surveillance: inteso a soddisfare un’ampia gamma di requisiti in scenari complessi e multidominio.

Già impiegato con ampio successo da sedici operatori nelle diverse aree geografiche fra cui la Forza Aerea della Romania, il velivolo – ora nella nuova configurazione Next Generation – presenta una suite avionica ancora più avanzata ed allo stato dell’arte, aerodinamica ulteriormente migliorata e, nella versione ISR, nuove capacità attraverso sistemi roll/on roll/off come il radar di ricerca AESA, il sistema elettro-ottico a infrarossi (Electro-Optical/Infra- Red EO/IR) e Electronic Support Measure (ESM) per missioni ISR e SIGINT/ELINT.

Per compiti di guerra elettronica (a cominciare dal contrasto degli “ordigni esplosivi improvvisati” o IED, comunicazioni, trasmissione di dati di intelligence) può essere aggiunta una suite dedicata. Il Sistema di Missione è anch’esso sviluppato da Leonardo e basato su apparecchiature rapidamente rimovibili, gestisce i sensori a bordo, analizza le informazioni raccolte sul campo e nelle attività di data fusion, fornendo sia agli operatori che ai piloti un quadro tattico complessivo dettagliato e in tempo reale.

Leader mondiale nello sviluppo dei più avanzati sistemi e delle tecnologie per l’addestramento dei piloti militari, grazie ai suoi velivoli jet M-345 e M-346 ed al relativo Sistema di Addestramento Integrato, Leonardo può coprire l’intero sillabo addestrativo dei piloti e sviluppare le capacità operative di qualsiasi moderna Forza Aerea.

Mentre il velivolo bimotore di nuova generazione M-346 è il leader mondiale per la fase avanzata/Lead in to Fighter Training (LIFT) dell’addestramento dei piloti, il più piccolo monomotore jet M-345 è concepito come soluzione ottimale per svolgere l’intero percorso addestrativo che porta i piloti dalle fasi iniziali alla formazione avanzata. La leadership tecnologica di Leonardo è ben evidenziata anche nell’ambito dell’iniziativa International Flight Training School (IFTS): IFTS è il risultato di una collaborazione strategica tra l’Aeronautica Militare Italiana e Leonardo, finalizzata alla costituzione in Italia di un centro di eccellenza globale per l’addestramento avanzato di piloti militari: IFTS è già stata scelta dalle forze aeree di Qatar, Germania e Giappone.

Relativamente ai programmi elicotteristici, la Romania presenta diversi requisiti a medio e lungo termine per elicotteri destinati sia a compiti di difesa che di sicurezza, piattaforme multiruolo per applicazioni terrestri e navali, elicotteri da combattimento e aeromobili ad ala rotante destinati ad equipaggiare le forze dell’ordine. L’AW149 (o in alternativa l’AW139M) rappresenta una soluzione ideale e moderna per soddisfare le esigenze multi-missione sia terrestri che navali grazie alla sua intrinseca versatilità e alle elevate possibilità di customizzazione.

L’elicottero ASW/ASuW più avanzato nella sua categoria oggi disponibile sul mercato, l’AW159, viene offerto per rafforzare le capacità di contrasto a minacce sottomarine e navali per il supporto di operazioni di terra o imbarcate nello specifico contesto del Mar Nero. In valutazione da parte della Romania anche l’acquisizione di nuovi elicotteri da combattimento: l’AW249, di ultima generazione, presenta tecnologia, prestazioni e efficacia senza precedenti negli scenari operativi attuali e futuri, con la possibilità 2 di collaborazioni industriali.

A più lungo termine, il bimotore leggero AW109, estremamente diffuso tra gli operatori di sicurezza in tutto il mondo, è ben posizionato per rispondere ai nuovi requisiti per gli elicotteri delle forze dell’ordine nel paese, grazie ad alte prestazioni, flessibilità di cabina, e moderne soluzioni di customizzazione.

Leonardo è in grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni avanzate multidominio (aria, terra, mare, spazio, cyber) nel campo dell’elettronica per la sicurezza e la difesa, dentro e fuori i confini nazionali. Relativamente ai sistemi avionici destinati a velivoli ad ala-fissa e ad ala-rotante, Leonardo propone al mercato rumeno il transponder per l’identificazione amico/nemico M428 IFF allo standard Mode 5, che supporta le forze alleate nel distinguere potenziali minacce e a cooperare in sicurezza nel corso di operazioni congiunte multidominio.

Più di 1.000 transponder M428 sono già stati venduti in tutto il mondo e sono oggi in uso su piattaforme aeree, terrestri e navali. L’M428 è solo una delle tecnologie presenti all’interno dell’ampio portafoglio dell’azienda, che include anche interrogatori, antenne e apparecchiature crittografiche per applicazioni multidominio.

Per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere, Leonardo presenta in Romania il sistema a pilotaggio remoto Falco EVO. Il drone è stato progettato per svolgere attività ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) ed è la soluzione ideale per diverse missioni, tra cui il monitoraggio di ambienti terrestri e navali consentendo interventi mirati e tempestivi. Il velivolo è in grado di operare in qualsiasi condizione meteo, sia di giorno che di notte.

Le oltre 16 ore di autonomia di volo, la possibilità di accogliere a bordo oltre 100 kg di sensori ed i sistemi di comunicazione, consentono al drone la trasmissione di immagini di alta qualità e dati in tempo reale. Come integratore di Combat Management System navale, Leonardo fornisce sistemi di comando, controllo e comunicazione, radar, sensori e sistemi per la difesa navale. A BSDA anche la munizione navale Vulcano 76mm, disponibile sia nella versione non guidata che guidata (BER – Ballistic Extended Range; GLR – Guided Long Range). La famiglia di ultima generazione Vulcano, inoltre, include la munizione navale da 127 mm e quella da 155mm per il dominio terrestre, con una gittata di 70 km. Un’altra tecnologia chiave promossa in Romania è il radar di sorveglianza costiera di GEM.

Leonardo ha recentemente acquisito una partecipazione del 30% del capitale di GEM elettronica, che le permette di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel settore navale. Infine, a BSDA, le tecnologie di Leonardo in ambito Spazio. Attraverso la Space Alliance, una partnership strategica tra Leonardo e Thales, le joint venture Telespazio e Thales Alenia Space offrono un’ampia gamma di soluzioni end-to-end a operatori, governi, istituzioni e agenzie spaziali: dalla realizzazione di satelliti ai servizi e applicazioni spaziali.

Telespazio è presente in Romania con RARTEL S.A., joint venture con RADIOCOM (Societatea Națională de Radiocomunicații S.A). La Space Alliance opera e supporta numerosi ambiti nel settore spaziale, fra cui le telecomunicazioni, la navigazione, l’osservazione della Terra, l’esplorazione, i sistemi di trasporto e le infrastrutture orbitali. A queste competenze si aggiungono equipaggiamenti e strumenti spaziali come bracci robotici e trivelle, sensori ottici, orologi atomici e pannelli solari progettati e prodotti da Leonardo.

Fonte: comunicato Leonardo