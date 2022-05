M-346 ancora in gara: la Colombia nega di aver scelto il velivolo coreano FA-50

Secondo indiscrezioni di stampa l’Aeronautica Colombiana avrebbe deciso di acquisire 20 aerei da combattimento e addestramento TA/FA-50 Golden Eagles, realizzati da Korea Aerospace Industries in cooperazione con la statunitense Lockheed Martin, con un contratto stimato circa 600 milioni di dollari.

La notizia è stata smentita dal governo e dalla forza aerea colombiani mentre fonti anonime locali, sentite da Defence News, hanno rivelato che il governo di Bogotà avrebbe espresso la preferenza per l’aereo sudcoreano pur precisando che le trattative coinvolgono anche Leonardo che ha offerto un mix tra addestratori M-346 a aerei da combattimento M-346FA (nella foto sopra), considerati la miglior opzione per la nazione sudamericana.

Il velivolo di Leonardo appare favorito ma, dando credito alle fonti di Defence News, le trattative aperte anche all’azienda italiana avrebbero lo scopo di favorire un negoziato al miglior prezzo con l’azienda sudcoreana.

In attese di chiarimenti vale la pena sottolineare che il 4 maggio il ministro della Difesa colombiano, Diego Molano, ha confermato che il processo di valutazione è ancora in corso tra M-346 e FA-50, come riporta il sito specializzato abcAeronautico ricordando che nel dicembre 2021 una delegazione di alti ufficiali dell’Aeronautica Militare sudcoreana hanno visitato il comando delle forze di combattimento aereo colombiane.

Dopo il ritiro dal servizio degli ultimi bimotori da attacco leggero Cessna A-37B Dragonfly, nel giugno 2021, la Colombia mantiene una flotta di velivoli da combattimento basata solo su 24 EMB 314 Super Tucano antiguerriglia e 23 cacciabombardieri Kfir israeliani, questi ultimi ormai giunti a fine vita (solo la metà sarebbero operativi) e il cui ritiro dal servizio dovrebbe prendere il via nel 2023 in attesa della sostituzione con F-16 statunitensi.

Come ricorda Defence News la cooperazione militare tra Seul e Bogotà è consolidata soprattutto in campo navale: dieci anni or sono la Marina ha acquisito missili antinave SSM-700K imbarcate sulle quattro fregate classe Padilla di costruzione tedesca e più recentemente la Marina Sudcoreana ha donato due corvette di seconda mano all’Armada Colombiana.

Circa i prodotti italiani la Colombia ha ordinato un elicottero Leonardo AW139 in configurazione VIP e schiera cannoni navali OTO 76/62.

Foto Leonardo e KAI