Seconda edizione per la Business Partner Conference di Cy4Gate

CY4GATE GROUP (EGM: CY4) – società attiva nel mercato cyber a 360°, ha organizzato lo scorso 27 maggio la seconda edizione della Business Partner Conference nell’esclusiva cornice della struttura “Roma Lifestyle Hotel”.

Un importante momento di incontro per la Società con i propri Partner, un evento per discutere delle novità, dei trend ed esigenze di mercato, delle soluzioni e nuove tecnologie, ma anche dell’evoluzione dell’azienda, degli obiettivi di crescita e strategia di sviluppo del business di Cy4gate Group.

Hanno suscitato grande interesse e riscosso il plauso dei presenti i due keynote speech su temi di rilevante attualità nel mondo cyber, tenuti da parte di altrettanti rappresentanti del mondo accademico: il Prof. Sandro Etalle, Head of the Cyber Security Group and Startup Coach della Technical University di Eindhoven nei Paesi Bassi e il Prof. Mauro Conti, Ordinario in Computer Science, Head of MSc Degree in Cybersecurity e Advisor for Entrepreneurship Development presso l’Università di Padova.

È stata anche l’occasione per presentare il programma di partnership nonché consegnare le certificazioni per il SIEM proprietario RTA alle aziende che hanno già preso parte alla prima edizione del percorso di formazione e certificazione tenutosi in aprile scorso.

Il Partner Day è stato realizzato con ospiti in presenza, ed ha riscosso un grande successo in termini di partecipazione, con più di 50 iscritti. Tra le società Business Partner sono intervenute TIM, Deloitte, Exprivia, Almaviva, Alfa Group, Inmatica, Keytech, Deep Cyber, Fortinet, Jakala, Alan Advantage, AC Consulting, Agatos Syntagma, Elettronica S.p.A. ed RCS lab.

Per Cy4gate Group erano presenti il Presidente Domitilla Benigni, l’Amministratore Delegato Emanuele Galtieri, nonchè Enrico Fazio, Chief Commercial Officer, Andrea Pompili, Chief Scientist Officer, Andrea Raffaelli, Chief Technical Officer, e Riccardo Rossi, Channel Manager, che hanno illustrato le sfide future della Società, le soluzioni in termini di Cyber Intelligence e Cyber Security e il business model 2022.

“La sfida della resilienza cibernetica si vince con un approccio olistico che veda il pieno coinvolgimento di tutti gli attori della comunità cyber interessati, dalle Istituzioni alle aziende, dal mondo accademico ai privati cittadini. La presenza all’evento di numerosi partners e di rappresentanti del mondo accademico, ciascuno dei quali portatore di rilevanti competenze e specifico know-how nel settore della cyber security, è testimonianza della volontà di fornire insieme e in modo strutturato un determinante contributo agli stakeholder nell’indirizzare una risposta forte e solida, così come peraltro richiesto nella Strategia Nazionale di Cyber Sicurezza e nel relativo Piano di Implementazione di recente varati dalla PDCM” – ha dichiarato Emanuele Galtieri, CEO di Cy4Gate Group.

Fonte: comunicato CY4GATE