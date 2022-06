Gaiani: l’Italia è da tempo la principale meta dell’immigrazione illegale nel Mediterraneo

Intervistato da TgCom24 Mediaset la sera del 3 giugno, il direttore di Analisi Difesa commenta il boom degli sbarchi di immigrati illegali in Italia alla luce della crisi alimentare paventata in seguito al conflitto in Ucraina.

https://youtu.be/DLdFlFPzjto